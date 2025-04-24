凍齡靚媽｜昔日性感女神現身杜琪峯70歲壽宴　兩女之母超凍齡：每星期做五天運動

【杜琪峯 / 千禧女星 / 性感女神／繁花】 著名導演杜琪峯日前舉行70歲生日晚宴，與杜Sir相識多年的影壇好友，包括周潤發、梁朝偉、劉嘉玲、古天樂等均到場祝賀，當中早年息影的性感女神林熙蕾罕有現身。

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林熙蕾於社交網貼出與杜琪峯的合照，並寫道：「20幾年前，你的一句話改變我對人生的看法，7部電影，20年後，我們還是我們。Happy 70 my family, my mentor，永遠健康平安快樂。」她特地從台灣回港，攜同丈夫一同為杜Sir慶生，並與古天樂合照。

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凍齡靚媽丨昔日女神有容顏焦慮

今年10月即將「入五」的林熙蕾，保養得宜，已為兩女之母的她仍保持姣好身形，力保「性感女神」的美譽。去年受訪時坦言曾有容顏焦慮的林熙蕾，曾擔心面部鬆弛與下垂，但近年已看開，她說：「再怎麼樣，總會有人嫌你，你要面對自己所有事情和狀態」。

說到保養心得，林熙蕾表示一星期會運動5次，至於有否戒口？她說：「三餐基本正常，我也會吃麻辣火鍋，女兒吃薯片時，我吃一片吧。」

林熙蕾出生於台灣，9歲時隨家人移民美國，大學畢業後回流台灣出道並參演多部港產片，她與杜琪峯合作甚多，代表作品包括《暗戰2》及《文雀》等。

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凍齡靚媽丨嚴格「虎媽」要求作息定時

2011年，林熙蕾與成衣商人楊晨結婚，育有兩名女兒，分別是13歲的楊若妤及10歲的楊晨熙。婚後，她以家庭為重，僅偶爾出席代言或名媛活動，去年於王家衛執導的電視劇《繁花》中客串「林太」一角，再度備受關注。

外表看似溫柔的林熙蕾原來是位嚴格「虎媽」，兩名女兒年幼時，她要求她們遵守紀律，生活作息固定，如規定女兒要7時睡覺。

她曾在微博分享育兒心得，表示不讓年幼的女兒過早接觸電子產品，長女在4歲前未看過電視節目。她亦安排女兒參加各類興趣班，如鋼琴、小提琴、網球、游泳及芭蕾舞等，以啟發她們的不同長處，但未曾讓她們上補習班。

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