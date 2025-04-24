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麥當勞優惠︱麥當勞聯乘BABYMONSTER推出限量珍藏小卡　限時$39歎脆爆雞腿飽/韓式甜辣麥炸雞

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 40 分鐘前

最後更新： 39 分鐘前

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麥當勞聯乘韓國女團BABYMONSTER，由即日起推出限量珍藏小卡。

香港麥當勞與韓國人氣女團 BABYMONSTER合作，由4月24日起推出限量聯乘精品珍藏小卡套裝！McCrispy 脆爆雞腿飽及韓式甜辣麥炸雞亦同步回歸，另外亦有多款期間限定韓風美食登場，包括韓式香蕉牛奶批、蜂蜜牛油Shake Shake粉、黑松露紫菜味Shake Shake粉等，大家切勿錯過！

麥當勞優惠︱麥當勞聯同韓國女團BABYMONSTER 推出限量珍藏小卡 

香港麥當勞首度與韓國女團BABYMONSTER合作，除了拍攝全新廣告外，4月24日起更會推出超限量「麥當勞 x BABYMONSTER 珍藏小卡套裝」。珍藏小卡以復古卡式錄音帶風格紙盒盛載，內裡是一套7張成員肖像及簽名卡，以紅黑顏色作設計主色，極具收藏價值！

換購方法非常簡單，只需成為麥當勞App用戶，並於4月24日星期四上午11時點擊App主頁內的活動banner，進入指定網站選購「$50.5 脆爆雞腿飽四道菜套餐」，成功購買的後憑QR Code即日起到指定20間麥當勞餐，便可換領套餐及免費小卡套裝，數量有限，送完即止！

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麥當勞優惠︱McCrispy脆爆雞腿飽新登場

McCrispy 脆爆雞腿飽亦會同步登場，以酸忌廉、茄汁及芥末醬等材料混合而成的秘製煙燻醬，香氣獨特濃郁，必定令人食指大動！另外，韓式甜辣麥炸雞亦會同步回歸，大家可以限時價$39嘆脆爆雞腿飽或韓式甜辣麥炸雞套餐，透過到餐廳自助點餐機、櫃檯，或經麥當勞 App 點餐均可享受此優惠。

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麥當勞優惠︱多款期間限定韓風美食

麥當勞亦同步推出多款韓式美食，包括韓式香蕉牛奶批、濟州蜜柑雜果梳打、蜂蜜牛油和黑松露紫菜味Shake Shake粉，及Double曲奇麥旋風。大家可透過麥當勞 App享用多款優惠，包括「選購指定超值套餐加$10 配任何口味麥炸雞(1 件) 」、「$88麥炸雞分享桶（6件） 」、「$11.5 韓式香蕉牛奶批」及「$17.5 Double 曲奇麥旋風」。

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