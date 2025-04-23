區域供冷系統｜政府倡洪水橋／厦村第一期系統中央供冷站減至1個　新田科技城改為促進私人參與

政府建議洪水橋／厦村第一期區域供冷系統，由原來政府建設兩個中央供冷站，減至1個，而新田科技城區域供冷系統就由政府主導改為促進私人參與，粗略估計可節省逾400億元工程開支。

財政預算案指，政府正檢視洪水橋／厦村和新田科技城等新發展區的區域供冷系統規模和推進模式。環境及生態局提交立法會的文件指，檢討顯示私人市場似乎可提供更符合用戶需要的系統，由政府主導、建造和營運的做法則非主流；且若在一些產業園區及產業用地集中地帶等，推展較小規模的系統，私人發展商面對的風險更可控，亦可更切合實際需要和步伐。

當局建議調整洪水橋／厦村第一期區域供冷系統規模，因應當區發展進度，由原來政府建設兩個中央供冷站減至1個，集中涵蓋在洪水橋市中心附近、屬已開展工程的新發展區第二階段私人非住宅用地和政府、機構或社區設施用地，總空調樓面面積將從270萬平方米減至約70萬平方米，總製冷量也會由470兆瓦減至106兆瓦。

當局指，有關地段發展計劃較明確，且政府已批出部分工程合約和開展前期工作，建議續由政府主導、建造和營運，亦會分階段建造有關設備，以配合發展項目的落實，若獲立法會批准有關工程開支，料供冷站2030年左右可投入營運；而餘下區域的供冷安排，會探索讓非政府機構或私人發展商自行建設較小規模系統的空間等。

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至於新田科技城區域供冷系統，當局指，新田科技城主要用作創科研發用途，相關建築物在供冷方面也有特殊需求，認為相對由政府繼續主導建設，按照當區實際發展進度，善用鼓勵措施促進非政府機構和私人發展商建設自身的區域供冷系統，更符合成本效益和務實，也可更切合建築物供冷需要。

當局亦擬與財經事務及庫務局探討優化現有相關優惠稅務安排，以及由機電署給予技術支援，鼓勵外界考慮參與興建系統，而系統和相關設施所佔用樓面面積會續獲百分百豁免。

環境局也擬調整已營運中的啟德區域供冷系統服務範圍，至涵蓋土瓜灣道和木廠街所圍繞的重建區及鄰近一號供冷站的用地，提到其三個運作中的廠房，目前已接駁並使用的冷量佔已安裝製冷量的6成，隨著新急症醫院預計在年内落成，使用率可進一步提升，而截至去年底，系統已為啟德發展區節省約7,800萬度電，相當約2.38萬個三人家庭的一年用電量，減少約5萬公噸碳排放。

當局也擬繼續推展已進入主體施工階段的古洞北和東涌區域供冷系統系統，並按「用者自付」的原則，訂立其製冷量和耗冷量收費額，以收回建造及營運成本，當局形容收費額的水平具競爭力，與建造及營運使用淡水冷卻塔的獨立水冷式空調系統的成本相若。擬議兩項收費水平如下：

政府計劃就有關建議，在6至7月向立法會提交命令，按「先訂立，後審議」的程序修訂《區域供冷服務條例》，並年內實施修訂條文。

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