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IP經濟｜浸大16學生參與香港國際授權展　學生相信香港有潛力發展IP經濟

港聞

撰文： 蔡健行

發布時間： 2 小時前

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浸會大學互動媒體系連續第三年，派出學生在香港國際授權展參展。（梁偉榮攝）

IP經濟商機龐大，浸大今年連續第三年安排學生在香港國際授權展參展，有學生指近期大熱的毛公仔Labubu也是出自港產設計師，相信香港有潛力發展IP經濟。負責教師盼讓學生透過參展建立對授權商品的認識。

浸大傳理學院互動媒體系的電影主修（動畫及藝術專修）有16名學生將於下周參與由貿易發展局舉辦的香港國際授權展，包括4組學生以動畫創作參展，其中有3人亦以海報設計參展。

其中就讀四年級的劉靖楠已第二次參展，其動畫作品「ReSolve重拾無悔」故事講述主角在死後世界參與閃避球比賽，現正將動畫內容發展成遊戲，遊戲內容亦與閃避球有關，考驗玩家反應。

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課程主任蘇慧怡透露，劉靖楠的動畫角色，已被製作成鎖匙扣等的商品。被問到對香港IP經濟潛力的看法，劉靖楠提到由香港出生、外國成長的設計師龍家昇創作的毛公仔Labubu，已經是國際知名的角色，產生了不少經濟效益，故認為香港也有一定潛力發展IP經濟。

蘇慧怡指，現時學生未必會想到將動畫角色發展成授權商品，但參展至少能讓學生觀察和了解產品授權的程序，例如有機會接觸品牌授權企業，商討如何將動畫角色轉換成產品，「這次機會讓學生建立一個社會經驗，了解可以如何保障自己的創作。」她稱，課程對學生如何管理自己的創作版權，亦有一定要求。

另外，近期興起以人工智能（AI）生成「吉卜力工作室」風格圖像，社會掀起人類創作影像會否被AI取代的討論。另一名有份參展的四年級生何志鵬認為，AI生成圖像過於完整、完美，而且AI圖像太多亦會引起「視覺疲勞」。同級的馬肇邦則指，AI模仿人類風格創作，反而能吸引觀眾追溯原創作品，對未來動畫發展仍感樂觀。

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