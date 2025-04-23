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建築展｜建築師帶竹棚到威尼斯參建築雙年展　冀工藝面臨淘汰下以另一方式流傳

港聞

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 56 分鐘前

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2025年威尼斯建築雙年展的香港展覽以「未來傳承：傳承未來」為題。（朱永倫攝）

當局上月起要求工務工程地盤須使用至少一半金屬棚架，社會關注搭建竹棚的傳統工藝逐漸被淘汰。有建築師帶1000枝竹、7名搭棚師傅到意大利參加威尼斯建築雙年展，將竹棚工藝帶到國際舞台，並讓公眾反思竹棚去向。

2025年威尼斯建築雙年展的香港展覽以「未來傳承：傳承未來」為題，目的是記錄本港獨特的城市建設和建築物。展覽分為露天庭園和前倉庫兩個展區，其中在露天庭園的展覽以竹棚為主題，策展人將約1000枝竹運到威尼斯，並邀請7名本地搭棚師傅赴場地搭建竹棚裝置。

策展人之一、建築師劉昇陽指，香港是高密度的城市，人口多、地方細，資源和土地的限制造就很多前人的智慧。她指出，竹棚在香港隨處可見，除了搭棚工程外，天后誕、粵劇演出亦需用到竹棚，戲棚搭建技術更被列入非物質文化遺產，在外國人眼中非常獨特和震撼。她期望展覽能將此項本港獨特的建築元素重新演繹，並帶到國際舞台。

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發展局早前在工務工程新標書加入新要求，新批出的項目中，地盤須使用至少一半金屬棚架。被問到展覽構思是否源於有關規例，另一策展人歐暉指，團隊去年5月開始策劃展覽，目標是記錄搭建竹棚的傳統工藝和智慧，恰巧到策展中後期出現新要求，引起社會關注。

冀展覽引起社會對竹棚重視   不同工藝可平衡發展

歐暉認為，搭棚工藝隨著年月發展消失，與沒有新一代接班、未能傳承手藝有關；而竹棚和金屬棚各有優缺，隨著科技進步，無可否認會有一些傳統工藝未能維持舊有的產量。

歐說，展覽其中其中一個用意是引起社會對搭棚工藝的重視和興趣，如有新人入行，竹棚未必要被完全取代；「（展覽）帶到俾人知竹棚嘅優點，佢有冇機會同其他工藝有相對平衡嘅發展呢？」他期望展覽可帶動公眾討論，即使面臨淘汰，竹棚工藝仍可以某一種方式繼續流傳，「唔係消失咗就消失咗」。

至於在前倉庫的展覽則設計成城市紀錄藏庫，參觀者可打開檔案櫃，欣賞土瓜灣市政大廈、華富邨等本港建築物的測量圖、縮放模型、建築圖紙等，讓參觀者探索本港的獨特建築。

2025年威尼斯建築雙年展5月10日至11月23日，在意大利威尼斯城堡區舉行，逢周一休展；回應展則預計於2026年第4季在港展出。

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