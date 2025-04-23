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修訂職工會條例｜孫玉菡：會予職工會充分時間了解各項新規定　編製範本供參考

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 44 分鐘前

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孫玉菡指，條例草案獲通過後，會給予職工會充分時間了解各項新規定。。（政府新聞處影片截圖）

勞福局將於將於本月底向立法會提交修訂《職工會條例》草案，局長孫玉菡指，條例草案獲通過後，登記局會做好準備工作，包括加強及完善執行機制，以及進一步的解說及教育工作，給予職工會充分時間了解各項新規定。

孫玉菡在勞工處職工會登記局舉辦的國家安全與《職工會條例》線上研討會致開幕辭強調，根據《港區國安法》，特區政府應當採取必要措施，就社會團體包括職工會涉及國家安全的事宜，加強宣傳、指導、監督和管理。他說，不能忽視國家安全風險，必須居安思危，防患未然，修訂建議涵蓋維護國家安全及完善職工會規管制度兩方面，有助進一步築牢國家安全的屏障，並促進職工會的健康發展。

勞福局將於本月底向立法會提交條例草案，爭取在現屆立法會會期內獲得通過。孫玉菡指，已就修訂建議向勞工顧問委員會、立法會人力事務委員會及主要勞工團體等進行諮詢和解說，獲得普遍支持。他指，條例草案獲通過後，會編製宣傳資料及範本供職工會參考及使用，協助職工會遵行新規定。

修例賦權當局可基於國安考慮拒絕工會登記

勞福局指，《條例草案》旨在修訂《職工會條例》及其附屬法例，以賦權職工會登記局局長可基於維護國家安全的需要，拒絕職工會的登記或合併申請； 禁止被裁定犯危害國家安全的罪行的人，在任何職工會任職或簽署任何職工會的登記申請書；就職工會收取和使用境外勢力提供的資助或捐贈，施加限制。

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