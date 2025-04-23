  • 27°C
香港時間：2025423日 (三) 22:24

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 關稅戰 謝霆鋒演唱會 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新冠病毒︱8個月大女童同患新冠及人類偏肺病毒　情況危殆

港聞

發布時間： 39 分鐘前

分享：

分享：

熱門 關稅戰 謝霆鋒演唱會 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

衞生署衞生防護中心今日（23日）接獲一宗8個月大女童感染新冠病毒和人類偏肺病毒的嚴重個案。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（23日）接獲一宗8個月大女童感染新冠病毒和人類偏肺病毒的嚴重個案，目前在瑪嘉烈醫院兒童深切治療部留醫，情況危殆。而且，中心發現新冠病毒在本港社區的活躍程度近來有所上升，提醒市民應時刻保持嚴格的個人及環境衞生。

潛伏期內沒有外遊

衞生防護中心透露女童過往健康良好，4月19日開始出現發燒和流鼻水，於翌日向私家醫生求醫，於4月21日她因咳嗽和氣促再向另一名私家醫生求醫。她於4月22日被帶到香港港安醫院—荃灣急症室求醫，同日轉送至瑪嘉烈醫院兒童深切治療部接受治療。女童的呼吸道樣本經化驗後，證實對新冠病毒和人類偏肺病毒呈陽性反應。臨床診斷為新冠病毒同時感染人類偏肺病毒感染併發嘶吼症。她目前仍然留醫，情況危殆。初步調查顯示，病人沒有接種新冠疫苗，於潛伏期內沒有外遊。她的兩名家居接觸者曾出現呼吸道病徵，現已康復。

污水監測新冠病毒含量上升

中心總監徐樂堅表示，新冠新冠病毒在本港社區的活躍程度近來有所上升。在過去數周，污水監測新冠病毒含量、實驗室檢測陽性率及普通科門診求診比率持續上升。以污水監測為例，截至4月12日，人均新冠病毒含量為每公升約390,000拷貝，較之前截至3月15日的一周每公升約85,000拷貝顯著上升。衞生防護中心提醒市民須時刻注意個人、手部和環境衞生。高風險人士應盡快接種新冠疫苗及適時接種加強劑，以減低重症和死亡的風險。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

兒童安全座椅｜11月起8歲以下兒童坐私家車須用束縛設備　一文看清選購使用Car Seat懶人包
17:04 2025/04/22
兒童安全座椅｜11月起8歲以下兒童坐私家車須用束縛設備　一文看清選購使用Car Seat懶人包
腦膜炎雙球菌｜24小時內可致命6類人高危　醫生拆解病徵：易與感冒混淆
16:30 2025/04/22
腦膜炎雙球菌｜24小時內可致命6類人高危　醫生拆解病徵：易與感冒混淆
蒟蒻啫喱規管︱政府擬規管小杯裝果凍不得含蒟蒻成分　陳凱欣關注細小糖果會否同納規管
19:22 2025/04/21
蒟蒻啫喱規管︱政府擬規管小杯裝果凍不得含蒟蒻成分　陳凱欣關注細小糖果會否同納規管

你可能感興趣

兒童安全座椅｜11月起8歲以下兒童坐私家車須用束縛設備　一文看清選購使用Car Seat懶人包
17:04 2025/04/22
兒童安全座椅｜11月起8歲以下兒童坐私家車須用束縛設備　一文看清選購使用Car Seat懶人包
腦膜炎雙球菌｜24小時內可致命6類人高危　醫生拆解病徵：易與感冒混淆
16:30 2025/04/22
腦膜炎雙球菌｜24小時內可致命6類人高危　醫生拆解病徵：易與感冒混淆
蒟蒻啫喱規管︱政府擬規管小杯裝果凍不得含蒟蒻成分　陳凱欣關注細小糖果會否同納規管
19:22 2025/04/21
蒟蒻啫喱規管︱政府擬規管小杯裝果凍不得含蒟蒻成分　陳凱欣關注細小糖果會否同納規管
兒童健康 公立醫院 傳染病 衞生防護中心 咳嗽 流鼻水

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

新聞之花︱陳復生餅印女兒當主播兩年獲獎　麥景榕港大法律系畢業盡得靚基因
新聞之花︱陳復生餅印女兒當主播兩年獲獎　麥景榕港大法律系畢業盡得靚基因
天使綜合症︱鄭俊弘夫婦2歲兒子終可入讀特殊幼稚園　何雁詩：由歲半入紙到而家有位返學喇
天使綜合症︱鄭俊弘夫婦2歲兒子終可入讀特殊幼稚園　何雁詩：由歲半入紙到而家有位返學喇
富貴情婦︱五索順産生5胎留1後遺症　自爆生仔死過翻生揭馬清鏗豬隊友行為
富貴情婦︱五索順産生5胎留1後遺症　自爆生仔死過翻生揭馬清鏗豬隊友行為
急症室最長等候時間（04月23日 時間16:05）
急症室最長等候時間（04月23日 時間16:05）
名人健康丨37歲男星張根碩剖白甲狀腺癌躁鬱症纏身　臥床6個月無法進食每日僅睡2小時
名人健康丨37歲男星張根碩剖白甲狀腺癌躁鬱症纏身　臥床6個月無法進食每日僅睡2小時