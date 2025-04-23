新冠病毒︱8個月大女童同患新冠及人類偏肺病毒　情況危殆

衞生署衞生防護中心今日（23日）接獲一宗8個月大女童感染新冠病毒和人類偏肺病毒的嚴重個案，目前在瑪嘉烈醫院兒童深切治療部留醫，情況危殆。而且，中心發現新冠病毒在本港社區的活躍程度近來有所上升，提醒市民應時刻保持嚴格的個人及環境衞生。

潛伏期內沒有外遊

衞生防護中心透露女童過往健康良好，4月19日開始出現發燒和流鼻水，於翌日向私家醫生求醫，於4月21日她因咳嗽和氣促再向另一名私家醫生求醫。她於4月22日被帶到香港港安醫院—荃灣急症室求醫，同日轉送至瑪嘉烈醫院兒童深切治療部接受治療。女童的呼吸道樣本經化驗後，證實對新冠病毒和人類偏肺病毒呈陽性反應。臨床診斷為新冠病毒同時感染人類偏肺病毒感染併發嘶吼症。她目前仍然留醫，情況危殆。初步調查顯示，病人沒有接種新冠疫苗，於潛伏期內沒有外遊。她的兩名家居接觸者曾出現呼吸道病徵，現已康復。

污水監測新冠病毒含量上升

中心總監徐樂堅表示，新冠新冠病毒在本港社區的活躍程度近來有所上升。在過去數周，污水監測新冠病毒含量、實驗室檢測陽性率及普通科門診求診比率持續上升。以污水監測為例，截至4月12日，人均新冠病毒含量為每公升約390,000拷貝，較之前截至3月15日的一周每公升約85,000拷貝顯著上升。衞生防護中心提醒市民須時刻注意個人、手部和環境衞生。高風險人士應盡快接種新冠疫苗及適時接種加強劑，以減低重症和死亡的風險。

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