大學排名｜THE亞洲大學排名本港所有上榜大學進佔首50名　港大維持排名第六全港最高

泰晤士高等教育（THE）的最新亞洲大學排名出爐，香港相隔8年，6間上榜大學再次全數打入首50位。浸會大學排名躍升13名至50位，而香港大學則維持是全港排名最高的大學，排名第6。城市大學微跌一位，是本港唯一一間排名下跌的大學。

今年的THE亞洲大學排名有來自35個國家和地區、共853間大學參與。香港共有6間大學上榜，全部均排名前50名，是自2017年以來首次。香港大學排名維持第6名，全港排名最高；中文大學排名第9，較去年上升1位。THE指出，本港今年繼續有兩間大學排名前10名，表現強勢。

科技大學則維持排名12位，理工大學排名18名，較去年微升一位。城大是本港唯一排名下跌的大學，由15位微跌一位至16位。

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至於浸大，今年的排名由63位升至50位。浸大表示，今年排名是自2018年以來的最佳表現，認為排名肯定了大學在研究質素和研究環境方面顯著提升。科大表示，會視排名為鼓勵，又形容大學國際化和人才培育成果備受各方肯定，會繼續努力，在教學產研各方面追求卓越，致力貢獻社會。

城大回應排名時透露，在THE的五項排名指標中，城大排名全亞洲30名以內，反映城大在教學、研究和國際化等方面在區內保持領先優勢，成就備受國際認可。校長梅彥昌表示，城大將持續引領高等教育發展及國際化，鞏固香港作為亞洲區和國際專上教育樞紐的地位。

至於排行亞洲大學榜首的大學，則是清華大學，北京大學緊隨其後。新加坡的新加坡國立大學和南洋理工大學，則分別排名第3和第4位。排名第5的是日本東京大學。

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