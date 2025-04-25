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投資香港｜周霽：浙港強強聯合堪稱區域合作典範　港澳辦撐港與各省市深化各領域合作

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 2 小時前

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投資香港推介大會寧波專場，港澳辦分管日常工作的副主任周霽（左五）亦有出席。（政府新聞處圖片）

港澳辦分管日常工作的副主任周霽今日表示，浙江與香港兩地互利共贏、強強聯合，堪稱區域合作典範。港澳辦將一如既往，全力支持香港發揮獨特功能作用，支持香港與各省市深化各領域務實合作。

周霽出席在浙江寧波舉行的投資香港推介大會專場時表示，浙江省是中國的開放大省、經濟大省、文化和科創大省，各項工作取得驕人成績，湧現以杭州六小龍為代表的優秀初創企業，成為浙江民營經濟最新寫照。

至於香港，有完備市場化、法治化、國際化一流營商環境，是全球最自由經濟體，在中央政府堅定支持及行政長官李家超帶領特區政府及各界拼經濟、謀發展、惠民生、防風險，經濟社會發展再上新台階，處處呈現新的景象。

周霽又提到，面對美國蠻橫無理發動關稅戰、貿易戰，港府保持戰略定力，堅定維護以國際法為基礎的國際秩序、堅定維護以規則為基礎的多邊貿易體制、堅定維護世貿組織框架下單獨關稅區地位，這些舉措得到國際社會的廣泛認同和讚譽。

籲浙港共同打造更多具影響力合作項目

昨日浙港合作會議上，周霽對浙港合作提出希望，包括：（1）立足大局，在服務國家戰略中展現新擔當，推動長三角和粵港澳大灣區聯動發展；（2）探索創新，攜手開拓國際市場，為浙江和香港更好發展帶來新突破；（3）務實擔當，在內地與港澳區域合作中爭當新表率，發揮好香港內聯外通、國際營商環境世界一流等突出優勢，與浙江產業創新鏈完備、創新生態優良等優勢相結合，共同打造更多具有國際國內標誌性、影響力的合作項目，成為新時期內地與港澳區域合作新典範。

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