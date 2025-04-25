1分鐘掃貨｜黃埔天地「快閃購物1分鐘」　免費帶走總值逾$80,000禮品

【母親節/快閃購物1分鐘/黃埔天地】母親節（5月11日）是向辛勞付出的媽媽傳遞愛意的最佳時機，為讓感恩心意更具儀式感，黃埔天地特別於5月1日、4日、5日及11日，在時尚坊呈獻一場前所未有的限時挑戰——「快閃購物1分鐘」。商場中庭將化身為一間色彩繽紛又充滿驚喜的商店，貨架上擺滿逾2,800件總價值超過港幣$80,000的實用獎品，涵蓋美容家電、滋補海味、生活日用品及人氣食品等，全方位寵愛媽媽的日常所需。這場刺激遊戲，考驗挑戰者策略、觀察力與速度，於60秒限時內挑戰成功搜羅清單上的所有物品，即可免費帶走！今個母親節，一齊化身「掃貨特攻隊」，以極速挑戰為媽媽送上驚喜禮物！

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另外，黃埔天地更送出限定甜蜜禮遇！於5月11日母親節當天參加「快閃購物1分鐘」挑戰者，除了有機會免費帶走清單上的精選獎品，更可獲得酒店特製草莓慕斯蛋糕乙件，雙重心意讓母親洋溢幸福滋味！

▲ 母親甜蜜加碼送酒店草莓慕斯蛋糕寵愛摯親

1分鐘掃貨｜專屬清單 考策略眼力與爆發力

挑戰從組成個人專屬購物清單拉開序幕！參加者將要自行決定在限時1分鐘內挑戰尋找的產品數量，然後隨機抽取相應的2至4張產品卡。到底是保守一點選擇2件，還是自信一點選擇3或4件？這個第一步已經考驗你對自己的觀察力和速度有多了解。

你的清單有可能包含著最新櫻花粉色的Dyson風筒、以納米技術助你深層保濕的Panasonic香薰納米離子蒸面機、滋補又好意頭的安記鮑發財祝福鮑魚發財禮盒、風靡全城的PopMart THE MONSTERS LABUBU盲盒公仔、NewYork Perfect Cheese及SUGAR BUTTER TREE等知名日本品牌食品、Aesop、Shiseido及Sulwhasoo等美妝個人護理產品，以及各大品牌小家電或各類生活必需品，每一件獎品都暗藏對媽媽日常付出的貼心致敬！

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想參與這場甜蜜又刺激的挑戰？顧客只需於黃埔天地商舖以電子貨幣即日消費滿港幣$200或以上，即可換領挑戰資格。只要成功完成挑戰，這些「戰利品」即可通通免費帶回家，成為母親節最難忘的驚喜之一！

1分鐘掃貨｜母親節當日限定加碼 贈草莓慕斯蛋糕

為讓母親驚喜加倍，黃埔天地特別於母親節當天推出限定禮遇！於5月11日（星期日）所有參與「快閃購物1分鐘」挑戰的參加者，除可免費帶走指定獎品外，更可獲贈「8度海逸酒店」草莓慕斯蛋糕乙件，每一口皆是甜蜜的節日祝福，數量有限，送完即止。各位孝順仔女，快以極限shopping挑戰換取雙重禮遇，為媽媽獻上味蕾與心意的雙倍感動！

1分鐘掃貨｜黃埔天地「快閃購物1分鐘」參加詳情

活動日期： 5月1日、4日、5日及11日 活動時間： 下午1時至5時 活動地點： 黃埔天地時尚坊MTR層 (港鐵黃埔站C出口) 換領時間： 下午1時至換完即止 換領地點： 黃埔天地時尚坊MTR層 – 活動換領處 換領方法： 憑黃埔天地商舖以電子貨幣消費滿港幣$200或以上之即日單一機印發票，連同對應商戶之電子貨幣付款存根或交易記錄頁面，即可換領遊戲券乙張。每日名額有限，換完即止。

黃埔天地查詢電話： 2121 8344

網址：http://www.thewhampoa.com

Facebook專頁：www.facebook.com/thewhampoa

IG : thewhampoa

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