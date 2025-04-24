鄭欣宜近況︱Joyce停工兩年突然IG清零　傳鄭欣宜約滿寰亞謀新發展

【鄭欣宜 / 許廷鏗 / 寰亞】現年37歲的鄭欣宜（Joyce）自前年3月舉行紅館個唱後「潛水」，一直沒有出席公開活動，甚至極少更新個人社交平台，當時鄭欣宜經理人林珊珊回應︰「Joyce的確係病咗，療傷之中。」

但由此引來外間種種猜測，包括曾傳欣宜返回加拿大秘密產子，林珊珊回應指：「笑話一則！」否認有關傳聞。

李玟（Coco）的二家姐李思林（Nancy）在2023年接受台灣媒體訪問時，意外爆鄭欣宜患抑鬱症，透露Coco在狀況欠佳的情況下，依然掛心同樣受抑鬱症困擾的鄭欣宜，並指：「她說她不快樂，我想幫幫她」。

她接受TVB娛樂新聞台語音訪問時也說：「佢臨到最後一日朝早起身同我講，佢諗起欣宜，好想打電話畀欣宜，我叫佢要努力康復，唔單止可以幫到欣宜，佢可以幫到好多好多人，感受到佢好有愛，喜歡將正能量傳遞畀人。」不過，欣宜及有關方面從來沒證實此事是否屬實。

欣宜近況丨鄭欣宜神隱多時被爆行蹤 遭商台DJ梁文禮揭近況

▲ 鄭欣宜前年3月舉行紅館個唱後一直「潛水」。

鄭欣宜近況︱被網民「野生捕獲」

欣宜自「神隱」以來，只為好友許廷鏗（Alfred）歌曲《一場同學》的MV任女主角，以及為動畫電影《星願奇緣》（Wish）電影配音而拍一些宣傳片而已。許廷鏗每次出席活動，更總被追問欣宜近況，他在去年9月曾透露，欣宜正籌備新歌。

另外，她被網民在香港街上「野生捕獲」數次，她也大方與網民合照，證明欣宜身處本港沒往外地。

在去年11月尾，商台DJ梁文禮便在個人社交平台自爆碰到欣宜，稱：「啱啱撞到欣宜，我一手捉住佢，大家即刻攬一嘢，佢狀態好好，我即刻問係咪要迎接你復出？佢笑一笑話：『俾啲時間我...』OK唔俾壓力妳，等妳，really miss you」

在今年的農曆新年，陳淑芬在個人社交平台上載短片，當中見欣宜到陳太家拜年，染金髮的她坐在陳太兒子陳家豪身邊，面色紅潤，精神不錯。

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鄭欣宜近況︱突然清空IG帖文

儘管如此，欣宜始終沒有正式交代近況，更不知她何時復出。不過在今日（4月24日）發現她IG的所有帖文突然清零，至於YouTube頻道的Vlog亦刪走，只留少量帖文及專輯歌曲。

可是不知道她清空社交平台帖文原因，有傳欣宜剛與原屬寰亞約滿，不知欣宜清空IG是代表另起爐灶重新開始，還是另有其他甚麼原因。

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