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教評專欄︱鄧兆棠中學為學生開拓世界觀　赴中大聽取國際醫學專家分享

升學教育

發布時間： 22 分鐘前

最後更新： 22 分鐘前

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鄧兆棠中學為學生開拓世界觀，赴中大聽取國際醫學專家分享。

【天水圍/元朗公立中學校友會鄧兆棠中學】我校位處天水圍南，座落天盛、屏欣兩居屋苑中間，近年隨著政府在各區成立「地區服務及關愛隊伍」（關愛隊），學校與熱心的地區人士互動漸次頻繁，他們的出現，壯大了我們教育工作的資源和網絡。

今年2月8日，服務兩居屋苑的盛欣關愛隊，為我們的中三學行舉辦生涯規劃節目「放眼看世界: 探訪中文大學」。在關愛隊隊長的安排下，學生不但獲得探訪的交通資助，由新界西走到新界東，更有幸在中大李兆基樓演講廳，聽了一節既是醫學課，也是名人故事課。

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教評專欄︱中大醫學院副院長為學生分享

為我們主講的是中文大學醫學院的副院長、裘槎醫學科學及内科及藥物治療學系的黃秀娟教授。她細說從頭，從在馬來西亞出生、遠赴英國讀醫，期間為追求挑戰，不惜叩門轉往學術要求更高的醫院求學、說到2003年非典型肺炎襲港期間，受香港表現卓越而無私的醫療團隊所感動，主動申請來港工作，自始在中文大學醫學院一直過著日間醫治、夜裏研究的繁忙生活。

鄧兆棠中學為學生安排到中大，聽取中大醫學院專家分享。（作者提供）

她是腸道專家， 二十多年來，醉心研究腸道保健與人類身心健康的關係，她把經典的病例與我們分享，言談眉目間流露著她對人的關懷及愛心，更發現腸道益生菌對新冠病毒的免疫作用，成功為中文大學醫學院科研成果拓展成商品，為香港的創科發展展步。

教評專欄︱學生必須拓濶眼界　放眼國際

黃教授的故事，不是一位高材生女孩習醫的故事，而是一位受著對病者的同理心，及對人關懷而驅動而行醫傳奇。

學生們非常幸運，十四、十五歲的年紀，便可以踏足高等學府，享受到不是到此一遊式的、不是觀光打卡式的，而是一次聽取世界級科研專家講學的一次奇妙學習之旅。但願是次行程，為學生拓濶眼界，立下宏志，追求學問，海濶天空。

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撰文 : 元朗公立中學校友會鄧兆棠中學 潘詠儀校長

欄名 : 教評經脈

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