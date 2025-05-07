易賞錢優惠｜易賞錢擴展優惠版圖聯動逾200品牌 升級App向新會員大派$500迎新優惠
撰文： 精明媽咪
發布時間： 2 小時前
【易賞錢/屈臣氏/豐澤/百佳/會員獎賞】屈臣氏集團旗下「易賞錢MoneyBack」會員獎賞計劃（易賞錢）近日宣佈全面升級，包括與超過200個品牌強勢聯盟，擴大優惠版圖至超過10個消費類別，呈獻豐富獨家優惠及回贈；手機App五大功能全面革新，提升「易搵易賺」消費體驗，讓會員輕鬆快捷地享受獎賞；同時推出「區區友里賞」 支持本地小店活動，邀請全港18區的本地小店免費加盟，一同帶動本地消費。
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易賞錢升級｜聯動逾200合作品牌 擴大會員優惠獎賞
全面升級的易賞錢聯盟超過200個品牌，持續擴展優惠版圖，推出跨商戶優惠及積分回贈，成為全港至著數搵賺平台。除了屈臣氏集團旗下的百佳超級巿場、屈臣氏及豐澤之外，更涵蓋十大類別商戶，包括餐飲、旅遊、保健美容、時尚服飾、娛樂、保險、電訊等，全面滿足會員多元化的需求（品牌名單詳見下圖），盡享更廣泛的折扣優惠。是次升級更向新會員大派超過$500迎新優惠，包括百佳、屈臣氏及豐澤多重購物折扣獎賞，實行成為每位會員的「食買玩」全面好幫手。
易賞錢優惠｜升級版App五大功能革新
易賞錢App全新界面帶來5大重點功能革新，讓會員能更「易搵」著數，包括首頁新增快捷工具以及升級搜尋功能，亦可根據品牌、優惠券或精選推介進行篩選，更快速查看精選優惠詳情，另增設定位功能搜尋附近優惠。
此外，升級功能讓會員更「易賺」積分，搶到的優惠會自動存入「銀包」，方便隨時查看及使用，會員積分除了可作現金使用，更可透過「兌換」頁面，輕鬆兌換心水產品及現金券。
易賞錢優惠｜推「區區友里賞」商戶社群企劃 支持本地特色商戶
易賞錢為推動及支持本地社區發展，刺激本地消費，推出「區區友里賞」支持本地小店活動，邀請全港18區的小店免費加盟成為合作夥伴，提供免費的O+O（線下及線上）推廣以提升曝光率。參與商戶只需提供消費優惠，即可與易賞錢會員接觸互動。自3月初進行首階段試行計劃，不足一個月已有超過50間本地小店加盟。易賞錢期待更多「本地薑」積極參與，為會員提供更多樣化的驚喜消費優惠，促進本地消費。
「區區友里賞」本地小店申請按此。
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