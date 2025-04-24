好人好事｜女子油麻地路邊暈倒途人合力施援　80後小紅書男感動：香港人的善良是刻在骨裏！

【油麻地/ 暈倒/ 好人好事】好人好事！一名80後小紅書男日前在油麻地目睹女子暈倒，途人見狀隨即上前合力施救，長約20分鐘的救援過程令他大受感動，感嘆道：「深深感受到了香港這座城市的溫暖。」

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該名80後男網民於4月10日在社交平台小紅書上以「香港人的善良，是刻在骨裏的」為題發帖，表示事發時間為晚上，當時有一位女子在他的車旁暈倒，於是他便從車上下來，「想去看看她怎麼了」。

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此時剛好有兩位年輕人路過，樓主指他們見狀馬上蹲下「檢查女士有沒有受傷，詢問她是否需要叫救護車。」隨後，兩位年輕人一直陪護在女子身旁，又帶她去洗手間，最後更幫她叫了救護車。

根據樓主敘述，整個救援過程約長20分鐘，「期間不斷有路過的人詢問是否需要幫忙」。從他在帖文中發布的照片可見，該名暈倒的女子半挨坐在路邊的電子咪錶上，其後有一男一女在場協助，最後有多名救護員到場，並帶來了擔架床，準備攙扶她起身。

在旁目睹事件過程後，樓主十分感動，感嘆道：

雖然不是什麽大事，但是卻深深感受到了香港這座城市的溫暖，人和人之間的相互幫助。

而帖文發布後亦引發不少網民熱議，不少人留言表示香港人看似冷漠，實際上非常熱心友好：「其實真的是很基本的事，香港人都是黑口黑面但內心熱情的」、「香港人是平時很冷漠，但是如果遇到真的需要幫助的時候，他們會很熱心的」、「每次過關到了香港，就覺得自己安全了，懷孕就算暈倒也一定有人會幫忙」。

此外，也有人分享遇到好心港人的經歷：「我懷孕時有次在銅鑼灣那裡摔了一跤，然後有個香港阿姨跟著我走了10分鐘，確定我沒事才肯離開。這個真的很感人」、「我有一次過馬路但冇帶遮，唯有急急腳行，走完條馬路去到行人路發現有一個男人一直在幫我擔遮送我過去然後就走咗，他的速度係快到我連佢係咩樣都唔知」、「中學的時候m痛在地鐵倒下了 一堆人來救。」

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資料來源：小紅書

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