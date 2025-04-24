糖尿病｜糖尿病治療新方向 研究證新型降糖藥物保護心腦血管療效更顯著

糖尿病患者如未有好好控制病情，容易引致各器官出現併發症，甚至增加死亡風險。有研究就比較糖尿病藥物的成效，發現新型藥物SGLT-2抑制劑更能減低心血管疾病風險，有助預防心臟病、中風等併發症。

港怡醫院心臟科顧問醫生吳基恩與多名專科醫生，包括心臟科及深切治療科，早前籌辦的一項聯合研究，分析了2萬多名糖尿病患者，患者平均年齡為59歲。研究評估患者分別服用兩種較新的治療糖尿病藥物（「SGLT-2抑制劑」及「DPP-4 抑制劑」）後的心血管疾病風險，追蹤期接近3年。

結果發現，使用SGLT-2抑制劑的糖尿病患者，有百分之4.4的人士（453宗）出現心血管疾病病發；服用DPP-4 抑制劑人士，則有百分之7.0（719宗）人士出現有關病發，前者的病發風險明顯較少36%。分析指出，原來SGLT-2抑制劑可以讓患者透過尿液排走糖份及鹽份，從而對心腦血管產生保護，減低患上心腦血管相關疾病、腎衰竭等風險。建議糖尿病患者諮詢醫生，以確定是否合適服用此藥，有助達到相關的預防作用。

糖尿病患者血管容易收窄 增心血管疾病風險

吳醫生表示，糖尿病患者如同時患有高血壓、高膽固醇等問題，心血管會較易收窄及閉塞，令他們有較高機會出現多種併發症，包括冠心病、心肌梗塞等。若腦部血管栓塞，更可隨時引發缺血性中風的危險。同時，糖尿病患者出現腎衰竭併發症的機會也較高。整體來說，糖尿病患者罹患心血管疾病的風險比一般人高達三倍，更有較高機會出現不同器官衰竭的風險，尤其是病情控制欠理想的病人，血糖控制不佳的時間越長，器官受損風險越高。

吳醫生指，曾有一名47歲男子因心絞痛入院，檢查發現有「三高」問題（即高血壓、高膽固醇及高血糖），並懷疑有心肌梗塞情況。該名患者之後進行了心導管檢查，證實心臟一些主要血管，出現嚴重閉塞。他接受支架植入術治療後，需要依靠服用控制「三高」的藥物，包括降血糖藥「二甲雙胍」及SGLT-2抑制劑等控制病情，男子穩定病情後可如常做運動。

要改善糖尿病及預防相關併發症，患者需多管齊下，從多方面著手，包括有效監察病情，按照醫生指示使用治療糖尿病、膽固醇或高血壓等藥物，配合調控飲食、培養運動習慣，藉此預防心血管疾病。

宜定期進行心臟檢查 評估併發症風險

吳醫生呼籲糖尿病患者，每年應進行心電圖檢查，如屬高風險人士，建議最好進行心臟掃描檢查、超聲波檢查或運動心電圖等等，檢查項目則視乎患者的不同病情及風險因素而定。

一旦懷疑出現併發症，例如冠心病、心肌梗塞，患者可能會有心口翳、胸口有被「壓住」的感覺、氣促、心悸等症狀。至於突然出現手腳無力、說話不清，則可能是腦中風表現。糖尿病誘發腎衰竭主要為身體出現腫脹，例如腳腫、面腫等。若懷疑有上述症狀，應儘快求醫及接受適當診治，減低併發症帶來的各種影響。

吳基恩醫生提醒，糖尿病的治療有不同方案，各有成效及副作用，患者應與主診醫生商討，選擇最合適的治療方案。

▲ 港怡醫院心臟科顧問醫生 吳基恩

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