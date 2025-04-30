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校長專欄︱愛官推動生態教育走出課室訪冰原濕地　多元活動提升學生環保意識

升學教育

發布時間： 42 分鐘前

最後更新： 41 分鐘前

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熱門 關稅戰 DSE2025 中一入學 金像獎2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 靚媽精明眼 會員有獎

愛秩序灣官立小學/校長專欄】香港是一個擁有豐富生態價值的城市，其生物多樣性與我們的福祉密切相關。在最近的聯合國可持續發展高峰會上，各國共同探討了多項可持續發展目標，其中氣候變化引發的問題受到高度重視。在這樣的背景下，愛官積極推動生態教育，關注氣候變化，並強調可持續發展目標的重要性。透過課程設計、家長教育、實地考察等各個方面，愛官引入多元化的學習活動，促使不同利益相關者認同可持續發展的理念。

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愛秩序灣官立小學︱將生態保育融入學習 為保護自然構思方案

愛官不僅在各科目中引入生態保育的學習主題，還強調「從體驗中學習」。每年，愛官舉辦為期五天的體驗式學習周，為學生設計多元化的學習主題與活動。例如，四年級的學生以「氣候變化」為主題繪製大型壁畫，深入理解香港及中國的自然生態系統；六年級的學生則學習智慧城市的環保設施，透過觀察和反思，建立對自然保育的重視，並鼓勵學生動手實踐，深入體驗自然。

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愛秩序灣官立小學︱培養國際視野 領學生探訪世界各地

面對氣候變化的全球挑戰，愛官組織學生走出本地，前往世界各地進行考察。師生曾前往加拿大的哥倫比亞冰原、新加坡的濕地以及廣州的海珠濕地等地，深入了解生態環境的保護，更計劃遠走杜拜、赴澳洲及斐濟、新加坡、加拿大等考察生態。這些國際考察不僅拓寬了學生的視野，也讓他們更深刻地理解全球生態問題的重要性。

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愛秩序灣官立小學︱與社區合作推廣親子生態活動

愛官與長春社攜手合作，推出多元化的親子生態活動，如《生態藝術節》親子工作坊，讓家庭共同探索城市森林的角色。通過視覺藝術、聲音、舞蹈等活動，孩子們學會欣賞自然之美，培養愛護樹木和關愛生命的精神。此外，還有其他如《城市縫間之樹木寫生》活動，讓參與者細心觀察大自然中微小的生物，促進親子間的交流與合作；《賽馬會惜樹靈人「深」林探秘之旅》更讓他們從不同角度探索和認識身邊的城市樹木及其好處，深入城市森林，探討樹木健康和城市樹木管理的重要性。

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愛秩序灣官立小學︱連續四屆舉辦混合式生態教育比賽

愛官連續四屆舉辦的「全港小學野外大搜查」是全港首個混合式生態教育比賽，與「野外動向 HK Discovery」合作，吸引來自十八區的學生參與。這些活動促進了學生對香港郊野環境的探索，並增強了他們對生物多樣性及生態環境的理解。累計超過三百間友校，超過1,000多名老師、學生和家長的參與和支持，更引入「生態速查」的元素，通過使用「iNaturalist」應用程式，學生們能夠以全球數據庫和AI識別系統，實時記錄及觀察物種，進一步提升對生態保護的認識。

校長專欄︱家長下班回家最常講「做好家課嗎？」　愛官校長勸父母改說這一句

愛官透過課程規劃、實地考察、親子生態教育及全港生態教育活動，讓下一代充分了解氣候變化的迫切性。愛官期望不僅是學生，甚至教師、家長和更廣大的市民都能擴大影響力，共同認識並保護我們與大自然息息相關的環境。只要每個人都能付出努力，或許未來能夠與自然和諧共存，為更可持續的地球貢獻一份力量。

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撰文 : 崔家祥 愛秩序灣官立小學 校長

欄名 : 校長專欄

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