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音樂天才｜第五屆香港國際青年音樂家大賽圓滿結束　兩位小提琴新秀臨危不亂刻苦磨練終圓冠軍夢

尖子教室

撰文： 王明芳

發布時間： 6 分鐘前

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兩位小提琴新秀在第五屆香港國際青年音樂家大賽分別奪得冠軍，其中香港代表8歲的路睎媛每日練琴2小時。

香港國際青年音樂家大賽基金會主辦的「第五屆香港國際青年音樂家大賽」在4月中順利舉行，這比賽吸引全球超過700名參賽者參與，當中170名參賽者經過嚴格篩選，成功晉級到下一階段，來港參與個人小提琴獨奏、弦樂重奏等多種組別的賽事。其中兩位分別來自香港的8歲選手和來自昆明的7歲選手，憑著出色、穩定的表現，齊齊勇奪B組的冠軍。她們在學習音樂的路上有著無比認真、堅持態度，是現今小朋友中的好榜樣！

8歲香港選手奪冠︱每日練琴2小時

來自香港、年僅8歲的路睎媛（Amelia）以出色的表現奪得B組冠軍！她從4歲半開始學小提琴，並連續兩年參與這項賽事。Amelia坦言，去年首次參賽時只奪季軍，對自己的表現並不滿意，因此今年在老師的推薦下再度挑戰，希望突破技術瓶頸，證明自己的進步。她選擇了《貝里奧小提琴協奏曲第9號》的高難度樂曲，從去年12月開始專注練習，每天投入兩小時反覆打磨。

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起初，樂曲中一段跨度極大的八度指法讓她屢屢受挫，甚至因無法精準按弦而沮喪落淚。但在老師和媽媽的鼓勵下，她學會放慢速度，先確保音準再逐步加速，最終花了一週時間克服難關。「這件事讓我明白，有些事急不來，耐心練習才能進步。」她笑著回憶道。

8歲香港選手奪冠︱失誤後馬上調整心態

比賽當天，Amelia在演奏一開始因為手冷出現小小失誤，但她迅速調整心態，專注完成後續樂段。「世界上沒有人是完美的，重要的是如何在失誤後繼續表現得更好。」這種成熟的心態，讓她在賽後仍謙虛地向媽媽表示「拉得不好」。而媽媽溫暖的回應：「不論結果如何，你已是我們家的冠軍！」，讓她感受到家人的無條件支持。

8歲香港選手奪冠︱從音樂找到進步的快樂

自小喜歡古典音樂的她，認為古典音樂能幫助她抒發情緒，並在反覆練習中培養耐心和毅力。她表示：「音樂讓我在不完美中，找到進步的快樂。」Amelia希望繼續提升琴藝和調整自己的心態，學習堅持、耐心與自我接納。

Amelia感謝父母家人、小提琴老師和所在學校對她的關心，愛護，支持和幫助。她還特別想感謝媽媽每日認真耐心陪練，犧牲自己寶貴的時間來成全她；小提琴主課老師每週兩次的悉心指導和給予的各種表演練習機會。頒獎當日，Amelia所在學校的班主任和老師們也特意前來祝賀。他們讓Amelia追夢過程不孤單，繼續在音樂路上進步。

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7歲昆明選手奪冠︱具備驚人的穩定表現和心理質素

來自昆明、年僅7歲的孫雅馨以驚人的穩定表現和超齡的心理素質，以一首高難度的《流浪者之歌》奪得冠軍。她從3歲開始學鋼琴、4歲學小提琴，雖然她是首次參加本項賽事，卻展現出與年齡不符的成熟技藝。更令人驚嘆的是，她在比賽中遭遇突發狀況時臨危不亂的表現，讓評審和觀眾都為之動容。

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7歲昆明選手奪冠︱專程到北京拜師學藝

孫雅馨的音樂天賦很早就被媽媽發現，為了讓女兒接受最好的指導，媽媽每個月兩次帶著她從昆明飛往北京，向著名小提琴大師求教。由於孫雅馨年齡太小，她有時難以理解專業的音樂術語，這時媽媽就擔當關鍵的「翻譯官」角色，將老師的指導轉化成孩子能理解的語言，並在日常練習中耐心陪練。老師除了面授，也採用創新的遠距教學方式，透過影片仔細糾正她的每個動作，讓這對母女即使身在昆明也能持續精進琴藝。

7歲昆明選手奪冠︱潮濕天氣與鬆脫腮托的雙重考驗

這次來港參賽，孫雅馨面臨的挑戰卻出乎意料。香港潮濕的天氣讓小提琴的琴弦不斷走音，需要反覆調校。更驚險的是，比賽當天她的腮托在演奏中途突然鬆脫！然而這個小女生卻展現出驚人的專注力，全程若無其事地完成演奏，直到放下琴時腮托「啪嗒」掉在地上，觀眾才發現她剛才經歷了怎樣的考驗，讓在場所有人為之讚嘆。

7歲昆明選手奪冠︱遇困難不退縮

孫雅馨特別感謝媽媽：「媽媽除了上班，每天都會陪我練琴。」她也深深感激啟蒙老師和現任恩師。有趣的是，當她被身在北京的恩師收為弟子後，這位啟蒙老師甚至自願擔任她的陪練老師，這種無私的傳承令人動容。談到學琴最大的收穫，孫雅馨認為：「小提琴教會我遇到困難不退縮。」媽媽也驕傲地表示，女兒有著驚人的抗壓力，即使練習受挫也總是自我調適後重新出發。

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