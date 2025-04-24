  • 29°C
香港時間：2025424日 (四) 11:45

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 關稅戰 謝霆鋒演唱會 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

謝霆鋒演唱會｜謝霆鋒今晚起演唱會開騷　港鐵加強屯馬及東鐵綫列車服務

港聞

撰文： 施雯雯

發布時間： 1 小時前

最後更新： 22 分鐘前

分享：

分享：

熱門 關稅戰 謝霆鋒演唱會 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

謝霆鋒今晚起演唱會開騷，港鐵加強屯馬及東鐵綫列車服務。

【謝霆鋒 / 謝霆鋒演唱會 / 港鐵】歌手謝霆鋒相隔25年再次在香港舉行演唱會，今日（24日）起一連四晚在啟德主場館舉行個人演唱會。

港鐵表示，今晚起會加强屯馬綫及東鐵綫列車服務，屯馬線將加密至2至3分鐘一班車；亦會配合相關部門的整體人群管理，協助乘客往返場館參與活動。

港鐵表示，由於演唱會入場時間為黃昏繁忙時間，屯馬綫車站可能比較繁忙，在啟德及宋皇臺站將加派職員協助乘客，亦會有乘客廣播及標示指引乘客。

而在觀眾離場時段，預計啟德及宋皇臺站較接近體育園的 D 出入口會較為繁忙，建議乘客遵照現場人員指示入站，並為行程預留充裕時間。不過，參考近期體育園舉行的活動，相信大部分乘客抵達月台後，都可以登上第一班車前往目的地。

謝霆鋒演唱會｜謝霆鋒時隔25年再開演唱會　Fans豪擲百萬全港應援免費派雪糕

因應謝霆鋒演唱會，港鐵今晚起會加强屯馬綫及東鐵綫列車服務，屯馬線將加密至2至3分鐘一班車。（港鐵提供）

此外，過境旅客可於啟德或宋皇臺站乘搭屯馬綫前往大圍站，再轉乘東鐵綫前往羅湖站過關。

由於演唱會預計於晚上10時後結束，接近屯馬綫轉乘東鐵綫往羅湖站的尾班車時間，港鐵特別提醒過境旅客，應留意尾班車時間，並呼籲旅客提早計劃行程。

因應謝霆鋒演唱會，港鐵今晚起會加强屯馬綫及東鐵綫列車服務，屯馬線將加密至2至3分鐘一班車。（陳靜儀攝）

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
健身教練爸爸｜林子善爆太太不滿女兒小一面試表現　呷醋愛女擁抱男同學：我是她男友！

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

謝霆鋒演唱會｜謝霆鋒時隔25年再開演唱會　Fans豪擲百萬全港應援免費派雪糕
14:02 2025/04/17
謝霆鋒演唱會｜謝霆鋒時隔25年再開演唱會　Fans豪擲百萬全港應援免費派雪糕
謝霆鋒演唱會︱謝霆鋒啟德個唱飛炒賣至$17萬　拉姑都嗌晒救命霍汶希呼籲大家理性
17:32 2025/02/11
謝霆鋒演唱會︱謝霆鋒啟德個唱飛炒賣至$17萬　拉姑都嗌晒救命霍汶希呼籲大家理性
謝霆鋒演唱會｜AlipayHK首次採用藝人做App Skin　謝霆鋒成為全港首個擁有動態錢包Skin藝人
14:39 2025/04/14
謝霆鋒演唱會｜AlipayHK首次採用藝人做App Skin　謝霆鋒成為全港首個擁有動態錢包Skin藝人
謝霆鋒演唱會︱獲日本時裝教父山本耀司加持　黑色皮革結他帶呼應霆鋒叛逆搖滾形象
18:05 2025/04/23
謝霆鋒演唱會︱獲日本時裝教父山本耀司加持　黑色皮革結他帶呼應霆鋒叛逆搖滾形象
謝霆鋒演唱會︱謝霆鋒預告演唱會狂換結他　GUCCI獨家打造全球唯一「戰衣」
13:50 2025/04/22
謝霆鋒演唱會︱謝霆鋒預告演唱會狂換結他　GUCCI獨家打造全球唯一「戰衣」

你可能感興趣

謝霆鋒演唱會｜謝霆鋒時隔25年再開演唱會　Fans豪擲百萬全港應援免費派雪糕
14:02 2025/04/17
謝霆鋒演唱會｜謝霆鋒時隔25年再開演唱會　Fans豪擲百萬全港應援免費派雪糕
謝霆鋒演唱會︱謝霆鋒啟德個唱飛炒賣至$17萬　拉姑都嗌晒救命霍汶希呼籲大家理性
17:32 2025/02/11
謝霆鋒演唱會︱謝霆鋒啟德個唱飛炒賣至$17萬　拉姑都嗌晒救命霍汶希呼籲大家理性
謝霆鋒演唱會｜AlipayHK首次採用藝人做App Skin　謝霆鋒成為全港首個擁有動態錢包Skin藝人
14:39 2025/04/14
謝霆鋒演唱會｜AlipayHK首次採用藝人做App Skin　謝霆鋒成為全港首個擁有動態錢包Skin藝人
謝霆鋒 歌手 屯馬綫 啟德體育園 啟德 港鐵 演唱會

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

天使綜合症︱鄭俊弘夫婦2歲兒子終可入讀特殊幼稚園　何雁詩：由歲半入紙到而家有位返學喇
天使綜合症︱鄭俊弘夫婦2歲兒子終可入讀特殊幼稚園　何雁詩：由歲半入紙到而家有位返學喇
富貴情婦︱五索順産生5胎留1後遺症　自爆生仔死過翻生揭馬清鏗豬隊友行為
富貴情婦︱五索順産生5胎留1後遺症　自爆生仔死過翻生揭馬清鏗豬隊友行為
名人健康丨37歲男星張根碩剖白甲狀腺癌躁鬱症纏身　臥床6個月無法進食每日僅睡2小時
名人健康丨37歲男星張根碩剖白甲狀腺癌躁鬱症纏身　臥床6個月無法進食每日僅睡2小時
急症室最長等候時間（04月24日 時間04:05）
急症室最長等候時間（04月24日 時間04:05）
永野芽郁田中圭不倫戀︱永野芽郁被指偷食人夫再劈腿韓星　田中圭回應暖昧：一切都結束了
永野芽郁田中圭不倫戀︱永野芽郁被指偷食人夫再劈腿韓星　田中圭回應暖昧：一切都結束了