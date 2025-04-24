謝霆鋒演唱會｜謝霆鋒演唱會今晚起開騷　港鐵加強屯馬及東鐵綫列車服務

【謝霆鋒 / 謝霆鋒演唱會 / 港鐵】歌手謝霆鋒相隔25年再次在香港舉行演唱會，今日（24日）起一連四晚在啟德主場館舉行個人演唱會。

港鐵表示，今晚起會加强屯馬綫及東鐵綫列車服務，屯馬線將加密至2至3分鐘一班車；亦會配合相關部門的整體人群管理，協助乘客往返場館參與活動。

港鐵表示，由於演唱會入場時間為黃昏繁忙時間，屯馬綫車站可能比較繁忙，在啟德及宋皇臺站將加派職員協助乘客，亦會有乘客廣播及標示指引乘客。

而在觀眾離場時段，預計啟德及宋皇臺站較接近體育園的 D 出入口會較為繁忙，建議乘客遵照現場人員指示入站，並為行程預留充裕時間。不過，參考近期體育園舉行的活動，相信大部分乘客抵達月台後，都可以登上第一班車前往目的地。

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▲ 因應謝霆鋒演唱會，港鐵今晚起會加强屯馬綫及東鐵綫列車服務，屯馬線將加密至2至3分鐘一班車。（港鐵提供）

此外，過境旅客可於啟德或宋皇臺站乘搭屯馬綫前往大圍站，再轉乘東鐵綫前往羅湖站過關。

由於演唱會預計於晚上10時後結束，接近屯馬綫轉乘東鐵綫往羅湖站的尾班車時間，港鐵特別提醒過境旅客，應留意尾班車時間，並呼籲旅客提早計劃行程。

▲ 因應謝霆鋒演唱會，港鐵今晚起會加强屯馬綫及東鐵綫列車服務，屯馬線將加密至2至3分鐘一班車。（陳靜儀攝）

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