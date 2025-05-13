校園直擊｜基真小學學生踏八仙嶺上生命教育課　吳副校長：跌倒後站起來會變得更堅強

【中華基督教會基真小學】「吳sir，八仙嶺好辛苦、係高難度路線喔，而且曾經發生過山火，出過事喔。你哋今次真係去行八仙嶺啊？」

「係，正因為八仙嶺嘅歷史同挑戰性，所以今次的旅程也是一堂生命教育的實踐課。」吳sir說。

星期六早上，家長們如常送子女到中華基督教會基真小學準備參與「山野生蹤」新一次的行山活動，但吳金曉副校長（吳sir）卻感覺到這次活動家長們似乎比過往多了憂心也多了擔心。出發前仍不斷問：「今次係唔係好難？」、「多義工嗎？」、「今日天氣好像唔係咁穩定。」、「預計幾點行完？」、「中途會報告一下行蹤嗎？」

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吳sir表示過往不論挑戰多艱難的山峰，甚至乎是上學年帶學生到江山丫山進行4日3夜的行山活動，家長們都未曾如此憂心忡忡。但吳sir心裏似乎感受到家長的感受，也明白家長為何有這樣的憂慮。

起點：鶴藪水塘的承諾

早上8時多「山野生蹤」一行約30位師生便到達了鶴藪水塘。20位學生背著輕便背包，緊跟著吳sir的腳步，「健行」小組的義工們仍舊默默支持著吳sir。他們也隨即展開這趟八仙嶺縱走之旅。這條全長12公里的山路，一班學生將從鶴藪水塘經屏風山、黃嶺，攀越八仙嶺群峰，最終抵達大美督。對平均年齡11歲的孩子而言，這不僅是體能考驗，更是一堂關於生命、責任與山野敬畏的實境課。

「背包裡要有兩公升水、簡便午餐、雨具，還有對自然的尊重。」出發前，吳sir再一次檢查同學裝備。也特別蹲下身，為2位上次未能登彌勒山頂的學生給予鼓勵：「山不會為任何人改變高度，但我們可以改變自己。」吳sir對學生們說。這句話，將在6小時後成為整趟旅程的註腳。

「吳sir，今次係唔係今年最難的一次啊？」雨軒語帶忐忑地問道。而吳sir則用一貫答法：「會有挑戰，但也會有收穫。只要我們一步一步向著標竿，就能到達目的地。」吳sir帶著這份承諾，學生們也再一次整理裝備，「山野生蹤」再一次踏上一段充滿挑戰的旅途。

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黃嶺至八仙嶺：在雲端上面對挑戰

很快大家便從鶴藪起步，走入山徑，但未到八仙嶺前，首個挑戰是要經屏風山登上黃嶺，沿途的山勢起伏不定，有時陡峭，有時平緩。行至屏風山的一段陡坡，有學生也開始氣喘吁吁，甚至有人想要放棄。「吳sir，我好累，可以停下來嗎？」

「有時候可以休息，但不能放棄。」吳sir鼓勵學生說：「人生也是如此，當遇到困難時，不代表我們無法繼續，只要深呼吸，再邁出一步，就能走得更遠、更高。標竿就在我們前面」

而一路上也沒有看見太多的行山人士，同學們互相扶持著，在汗水與笑聲中，一步一步登上黃嶺，海拔639米，也是全程最高點。登頂後，同學們便圍坐在標高柱旁稍作休息及進食自備的簡便午餐。午餐雖簡陋，都只是簡單的三文治、麵包和一瓶清涼的水，但此時在大家的眼裡卻是無比珍貴和美味，每一口食物都充滿了滿足感。午餐後，放眼八仙嶺是連綿的稜線，八座山峰如仙人列隊。

春風亭：1996年的焦土與新生

約下午三時左右，「山野生蹤」隊伍便抵達八仙嶺東麓的春風亭。這座朱紅亭子靜立於林蔭間，是紀念1996年那場奪去數名師生生命的山火悲劇。吳sir讓大家稍作休息，然後語氣沉重地說：「在這裡，曾經發生過一場悲劇，而石碑上刻住『春風亭』三個字，也不是普通的涼亭，而是一段用生命寫成嘅教科書。」

同學們此時也收起笑容，專注地聆聽。吳sir也繼續講述1996年的八仙嶺山火事件---當時，一隊中學生與老師登山時突遇大火，最終有五名學生與兩名老師不幸遇難。

「老師，他們為甚麼沒能逃出來？」有學生問。

「火勢太快，風向突變，他們被困在山上。」吳sir低聲道，「這場災難也讓我們明白，登山前除了要有充足的準備外，對環境更要有敬畏之心。」學生們沉思片刻，然後問：「如果我們遇到這樣的情況，該怎麼辦？」

「最重要的是冷靜，判斷風向，避開火勢蔓延的方向，並設法尋找安全地帶。」

這故事，似乎也在同學們心中留下了深刻的印象。吳sir也相信這正正是家長們憂慮及憂心的地方。

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山野教育：山的啟示在稜線上播種未來

回程時，學生們開始反思：

「我學會了堅持，不管有多累，還是可以一步步走向標竿。」

「我學會了互相幫助，因為當我跌倒時，也希望有人可以拉了我一把。」

「一路上我哋都會分享食物、互借風褸及幫手孭背囊，呢啲就係老師平日在課室教我地要『守望相助』的道理。」

吳sir也一邊讚賞這班優秀的孩子一整天的表現，一邊說：「每人嘅燈光雖然微弱，但聚埋一齊就可以照亮成個山谷。」

「這就是生命教育。大家都在學習如何面對挑戰、如何與人同行、如何珍惜生命、如何敬畏及愛護大自然。」吳sir說。這趟山野之旅程，不僅僅是一場遠足，更是一場關於生命的啟迪。在每一步的前行中，學生們領悟了成長的意義，也明白了生命的珍貴與堅韌。山，是最好的老師，它告訴我們，只要願意邁步，終有一天，我們也能夠登上自己人生的高峰。

2004年八仙嶺山火燒了數十個小時，無數林木化為灰燼，但隨之無數的新芽也很快隨之破土而出。生命的韌性就是這樣，即使經歷毀滅，只要根基仍在，總會重生。山火後土地上植物往往會生得更加茂盛，就像大家跌倒後，再站起來時都會變得更堅強。

當校車駛離郊野公園時，學生們仍貼著車窗凝望漸遠的山嶺。八仙嶺的峰巒在雲霧中隱現，宛如永不褪色的生命印記，見證著一代代教育者將傷痛淬煉成希望的歷程。

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