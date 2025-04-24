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揚威海外︱日內瓦國際發明展教大榮膺9項殊榮　跨學科研究與創新實力獲國際肯定

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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教大日內瓦國際發明展榮膺9項殊榮，跨學科研究與創新實力獲國際肯定。

【香港教育大學/日內瓦國際發明展】全球最重要的創新發明平台之一第50屆日內瓦國際發明展，於4月9日至13日舉行，本屆共吸引來自40多個國家及地區，近1,050項作品參展。其中，香港教育大學（教大）在發明展發參與的7個項目，共獲得9個獎項，包括2項國際特別優異獎、1項評審團嘉許金獎、1項金獎、3項銀獎及2項銅獎。

最新影片推介：

童學園
校長專訪｜做社工見盡「邊青」堅持辦講座教學生追夢　愛官校長：成長比成績重要

本屆參展項目來自教大不同專業領域的科研團隊，得獎發明涵蓋人工智能、生物材料、神經科學、運動及教育科技等多個跨學科研究與創新範疇，全方位展現教大跨學科研究與創新實力不斷增強，科研實力及影響力得到國際肯定。

教大於日內瓦國際發明展共獲得九個獎項。（教大提供）

是次獲得國際特別優異獎的兩個項目均屬神經科學領域，是來自教大去年新成立的神經科學中心實驗室（UHBN），其中由教大心理學系助理教授楊健忠研發的「用於自閉症兒童大腦訓練的EEG-fNIRS神經反饋應用程式」，榮獲評審團嘉許金獎及國際特別優異獎；由協理副校長（研究）、UHBN總監翁建霖教授研發的「用於癌症免疫治療的樹突狀細胞疫苗的新型生物材料」，則榮獲金獎及國際特別優異獎。

日內瓦發明展︱教大近年致力推動科研

今年是教大歷來最大的參展團隊，教大副校長（研究與發展）陳智軒指，近年教大建立數據科學與人工智能中心實驗室、神經科學中心實驗室，及可持續發展生活實驗室等科研平台，教大的研究體現了大學對聯合國可持續發展目標（SDGs）的承諾和貢獻。他表示，日內瓦國際發明展獲獎展示了研究團隊，運用科學及科技滿足社會和市場需求的卓越能力，突顯對知識轉移的投入和重視，教大將秉持創新理念，推動研究成果產業化。

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教大於日內瓦國際發明展獲獎項目
項目名稱研究人員項目內容 獎項
用於自閉症兒童大腦訓練的「EEG-fNIRS神經反饋」應用程式
  • 心理學系助理教授楊健忠博士
針對自閉症患者的認知、情感和社交功能，採用有效的反饋刺激、獎勵機制以及逐步增加的訓練負荷，以最大化療效和參與度
  • 評審團嘉許金獎
  • 國際特別優異獎
用於癌症免疫治療的「樹突狀細胞疫苗」新型生物材料
  • 科學與環境學系生物與神經科學講座教授翁建霖教授
利用二氧化矽納米基質來增強樹突狀細胞的成熟，提供一種安全且生物相容的方法，以提高治療效率、效果及存活率。
  • 金獎
  • 國際特別優異獎
自動多模態深度學習分析系統
  • 數學與資訊科技學系教授楊良河教授
提供領域專屬的高質量反饋機制，從而提升人工智能模型的性能、效果和品質控制。
  • 銀獎
Sign2V：連結「手」「語」兩界的橋樑
  • 人工智能與教育科技榮譽理學士課程學生盧偉健
  • 數學與資訊科技學系高級講師蘇賜福博士
Sign2V 整合人工智能即時手語翻譯技術，實現手語與口語或文字間的無縫雙向翻譯，透過突破溝通障礙。
  • 銀獎
YoChatGPT! 釋放人工智能協作力量
  • 副校長（研究與發展）辦公室高級講師陳世道博士
  • 副校長（研究與發展）辦公室林浩楊、林偉雄博士
  • 資訊科技總監辦公室黃可傑、陳俊文、徐耀全
是一款情境感知的協作虛擬平台，透過動態人工智能實現多用戶互動，革新了諮詢、生產力及教育領域，同時在安全系統下操作，避免資料外洩。
  • 銀獎
提升可持續飲食的營養管理系統
  • 知識轉移辦公室助理教授蒙偉賢博士
  • 知識轉移辦公室符曉文、黎晉賢、盧炫穎
結合智能面板與人工智能平台的系統，分析及管理個人化營養計劃，載有人工智能營養師的功能，提供即時餐飲分析並優化營養管理計劃，以滿足用家的營養攝取需要。
  • 銅獎
用於改善ADHD學齡兒童行為表現的智能背心
  • 數學與資訊科技學系副教授傅弘博士
協助患有專注力不足/過度活躍症的兒童融入學校課堂及社會，利用內置的兩個六軸慣性測量單元，捕捉動作數據，偵測過度活躍行為。
  • 銅獎

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