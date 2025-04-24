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啟德足球賽︱利物浦阿仙奴熱刺AC米蘭7月訪港 　門票$399起4.30 Trip.com優先發售

港聞

發布時間： 1 小時前

最後更新： 9 分鐘前

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熱門 關稅戰 謝霆鋒演唱會 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

「香港足球盛會2025」今年7月於啟德主場館會舉行。

「香港足球盛會2025」今年7月於啟德主場館會舉行，4支歐洲足球勁旅來港作賽，分別是利物浦對AC米蘭，阿仙奴對熱刺。門票售399元至2,499元不等，下周三（30日）上午10時在售票平台Trip.com以旅遊套票形式發售，5月10日上午10時公開發售。

賽事設6款門票座位選擇，A類座位位於東看台和西看台，售2,499 元。 B至F類門票售價分別為港幣1,999元、1,699元、1,299元、799元和399元。

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Trip.com 是「香港足球盛會2025」官方旅遊體驗合作夥伴，自下周三上午10時起 ，球迷可通過平台預訂包含門票、交通和住宿的一站式觀賽套票。公開售票則於5月12日上午10時起在Cityline開始。

正賽及公開訓練的門票預售於5月2日上午10時起開始，對象包括各家球會的香港官方球迷會在內的各個團體和機構。

渣打銀行香港信用卡持有人亦可於5月2日中午12時起透過Cityline優先購買「渣打盃」— 利物浦 vs AC米蘭的賽事門票。

友邦香港及澳門「AIA Vitality 健康程式」白金級及金級會員可於5月7日中午12時起優先訂購北倫敦打吡熱刺對陣阿仙奴的賽事門票。

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大會亦設球迷區域，「渣打盃」賽事中，利物浦球迷將坐鎮主場館北看台， 可選擇1,699 元（C 類）或 1,299 元（D 類）兩類門票；AC 米蘭球迷則聚於南看台，統一票價為1,699 元。

在北倫敦打吡中，阿仙奴與熱刺的球迷將分別佔據北看台和南看台，兩個區域的觀賽門票均以1,699元發售。

利物浦、阿仙奴和熱刺足球會將在各自的比賽日前在啟德主場館舉行公開訓練，票價由99元至299元。AC米蘭的公開訓練容後公佈。

 

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