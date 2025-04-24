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英國王室︱路易王子7歲生日「換牙」展現燦爛笑容　凱特王妃罕見未為兒子拍照

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 34 分鐘前

最後更新： 17 分鐘前

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英國王室日前發布路易王子最新7歲生日相片。

【英國王室/凱特王妃/路易王子/生日】英國王儲威廉王子與凱特王妃育有3名子女，其中年紀最小的路易王子日前迎來7歲生日，肯辛頓宮在社交平台上載他的近照，相中可見路易開始換牙，有別過去在公眾場合伸舌頭、扮鬼臉的表情，一洗稚嫩模樣。今年較特別的是，照片未有由母親凱特王妃親自操刀拍攝，而是由專業攝影師代勞。

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路易王子7歲生日︱路易王子是「王室表情包」

威廉王子（Prince William）與妻子凱特王妃（Kate Middleton）育有3名子女，分別是11歲喬治王子（Prince George）、9歲夏洛特公主（Princess Charlotte）及7歲路易王子（Prince Louis）。

過去出席公開活動時，路易王子曾在已故伊麗莎白王后生前登基70周年慶典時，被媒體捕捉到伸舌頭、扮鬼臉的表情，甚至在白金禧年慶典「皇家閱兵」時，受不了戰鬥機飛行噪音，而遮起耳朵的可愛畫面，因而被外界視為「王室表情包」。

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路易王子7歲生日︱新照淡定正經露齒而笑

這位英國王位第4順位繼承人路易王子，在4月23日迎來他7歲生日，肯辛頓宮在社交平台上載他的近照，並寫上「祝路易王子7歲生日快樂！」，還有一個生日蛋糕表情符號。從他最新的相片中可見，他在樹幹上，身穿開領格子襯衫、深綠色針織背心和藍色牛仔褲，背後可見到一片藍鈴花，裝扮簡約清新。7歲的他一改以往表情多多的動作，今次的相片展示了燦爛的笑容，正經露齒而笑的瞬間，見到他開始換牙，缺了2隻門牙，呈現出孩子的可愛。

英國王室日前發布路易王子最新7歲生日相片。

英國王室經常發布成員相片，當中不少都是由凱特王妃親自拍攝，但今次則由曾於2023年，為凱特一家拍攝聖誕節全家幅的攝影師辛納（Josh Shinner）操刀。據媒體報道，相片是凱特一家在復活節期間返鄉度假時所攝。

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