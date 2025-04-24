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嫁入豪門︱「天王嫂訓練班」豪門揀媳婦秘訣大公開 配對收費竟要這個價

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 45 分鐘前

最後更新： 14 分鐘前

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【奇情谷/天王嫂訓練班/吳若希/炎卓瑩】《奇情谷》最新一集邀請到港版「天王嫂訓練班」掌舵人，公開豪門配對背後秘密世界。掌舵人炎卓瑩（Vivian）專門為上流社會人士物色門當戶對的理想伴侶，並大爆配對案例中有特殊癖好，配對收費竟要這個價。

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奇情谷丨揭豪門配對背後秘密世界

由導演火火吳若希（Jinny）及曾展望（GM）主持的直播節目《奇情谷》，最新一集名為「你揀我、我揀你、上流揀媳婦」，特邀「天王嫂訓練班」港版掌舵人炎卓瑩（Vivian）分享豪門配對秘辛。Vivian專為30歲以上、月入十萬以上的專業人士提供配對服務，務求滿足豪門對媳婦的嚴苛標準與獨特癖好，包括服裝、髮型等，會員需簽署法律文件證明單身，並接受資產審查。

奇情谷丨男士有特定奇癖

黃曉明去年9月認愛網紅葉珂後，葉珂一舉一動成大眾的焦點，有網民質疑葉珂曾參加過傳說中的「天王嫂訓練營」，令不少人對這訓練營深感好奇。因此，新一集《奇情谷》，找來Vivian任嘉賓，分享了不少有趣且特別的配對案例。例如有位男士癖好是女士的腳踭必須潤滑無死皮且極為乾淨，這種細節會提前告知女方以確保雙方匹配；還有客戶要求配偶必須整容，嘴唇要厚、鼻子要尖，視為內在美的一部分。

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奇情谷丨豪門家庭重視「好生養」

在豪門家庭中，揀媳婦時非常注重「好生養」，希望財富能夠世代相傳。Vivian談及一例，某豪門貴婦為40多歲兒子尋找內地良家婦女，該女帶有濃厚農村氣息，經過「天王嫂訓練班」式的形象與言談改造後，成功獲得家族認可。儘管女方有些生活習慣難以改變，如在泳池洗衣服，反而成為家中長輩眼中的可愛賣點，最終締造一段白雪公主般的佳話。

奇情谷丨5位數配對服務收費

配對服務收費根據方案不同，基本方案約1萬多港元，保證見到對象並提供溝通指導；最全面的3次約會方案則需十多萬港元，為會員提供全方位支持。

奇情谷丨豪門媳婦唔易做    

有關豪門媳婦的生活，國際婚戀顧問指出豪門子弟普遍低調，家族重視禮節與人際關係，媳婦的角色遠超過單純的家庭主婦。她們需管理家中大小事務，包括飲食安排、清潔管理、禮物處理及家務人員的協調，猶如管理一間公司般細緻繁複。豪門媳婦全年無休，承擔著維繫家族和諧與財富延續的重要責任，想要隨手買個愛馬仕手袋，可能沒想像中容易。

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