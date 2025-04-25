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內地旅行團｜內地長者旅行團殺入快餐店　未能體驗香港特色餐引熱議

熱話

撰文： 王月明

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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內地長者旅行團殺入快餐店，未能體驗香港特色餐引熱議。

【長者旅行團 / 內地遊客 / 快餐店】近年來，內地旅行團在香港的團餐安排備受關注，繼早前有街坊見到大批內地遊客站在街頭食兩餸飯，近日，有網民在小紅書發帖，指見到旅行團「殺入」連鎖快餐店；他認為來港旅行應該要食特色餐，惟不少網民卻認為快餐不失為一個好的選擇。

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內地旅行團｜旅行團殺入快餐店排長龍取餐

樓主以「酒樓可能要加一可以唔去酒樓啦」為題發帖，指日前在連鎖快餐店見到有內地旅行團光顧快餐店食團場，他認為遊客「來香港梗係要食得有特色嗰啲嘢啦，（快餐）冇乜香港特色，呢個餐得$39」。

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據影片可見，大批上衣貼有統一貼紙標識的內地遊客，均是年紀較大的長者遊客，正安靜有序地在快餐店門口排隊取餐，長桌上擺滿多份套餐；每份套餐包含一杯熱飲及一碟飯菜，有魚香茄子飯及滑蛋肉片飯可供選擇；導遊正在引導發餐及標記人數。

內地旅行團｜網民熱議：快餐衞生又飽啲

此事引起網民熱議，部分人認為雖然未能體驗香港特色美食，但相比以往的酒樓「圍餐」有不少優點，「中老年沒怎麼吃過這樣的港式快餐，也不錯」、「老人家志在出來同啲friend玩下啫，有咩所謂」、「講真我寧願去大家樂，團餐去酒樓我怕別人不用公筷」、「點都好過番茄煮腸仔」、「真係又要好感激啲旅行團，救香港餐飲業，救香港經濟啦」、「好過食圍餐，衞生又飽啲」。

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不過，亦有部分網民則認為，這是旅行社壓縮成本的做法，「內地中老年團，旅行社想要壓縮成本」、「以前是去酒樓吃的，現在改去快餐店，估計是成本更低」、「太坑了」、「山長水遠去香港吃齋」、「睇到都唔想食」。

至於不少網民擔心大批旅客光顧，會打擾其他食客正常用餐，有媒體向大家樂查詢，有關方面回覆指部分地區的快餐分店接受旅行團預先訂餐安排，並會視乎營運情況預留部分座位以便團體用膳，對於任何特別安排，分店會作出妥善規劃，確保不影響其他顧客的用餐體驗。

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