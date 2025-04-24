東九龍綫｜東九龍綫擬新增「藍田北站」　鄧家彪籲做好評估規劃交通連接

政府就東九龍智慧綠色集體運輸系統提出新建議方案，走線設9個車站，並新增「藍田北站」，爭取在2033年或之前通車。有立法會議員關注東九龍綫交通連接問題，建議政府做好評估規劃。

立法會議員鄧家彪今日（24日）在電台節目表示，最新走線較預期好，包括更靠近聯合醫院，方便居民來往。對於擬議的順安站，鄧家彪表示歡迎，他指遠至將軍澳和黃大仙的部分居民，都要到聯合醫院覆診，而目前往醫院要行經斜路，新站位置距離醫院約3-5分鐘路程，相信會為附近居民能帶來便利。

不過，他認為走線仍有再優化空間，例如由藍田北站至油塘東站之間有近1公里的隧道段距離，沿途經過人口密集的社區，關注如何做好交通連接，特別是項目落成後，小巴及巴士服務某程度會受影響，而東九龍綫又未能覆蓋相關社區，希望政府留意及作出平衡。

他又指，有不少居民關心若東九龍綫日後並非由港鐵營運，票價優惠方面如何與港鐵銜接，惟政府未有在相關文件中交代票價等數據。

觀塘區議員柯創盛在同一個電台節目表示，最新走線有回應市民意見，但仍建議在藍田北站與油塘東站之間，可以新增多一個「廣德」車站，由於兩個站「廣德」現時有14座居屋，亦有公屋等，加上未來還有5座資助出售房屋建成。他強調，有關建議不會改動走線，只是沿途新增多一個車站，相信會更具成本效益。

同時，他希望日後東九龍綫的票價能訂於市民可負擔水平，如果項目並非由港鐵中標，希望營辦商能與港鐵商討票務優惠、分段收費等銜接問題。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】