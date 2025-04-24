八達通優惠｜八達通迎新送$900現金回贈　1招額外再賺$200增值額【附申請方法】

【八達通/Citi/八達通信用卡/限時優惠】讀大學花費多，相信不少大學生都有一兩張信用卡傍身。想邊碌卡邊賺著數？即日起至5月6日，大專生申請Citi八達通信用卡（學生）可享高達15%公共交通費回贈，累積認可簽賬額更可專享限時迎新獎賞$900現金回贈！

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八達通迎新優惠｜15%交通費+$900現金回贈

即日起至2025年5月6日，大專生成功申請Citi八達通信用卡（學生），並於6月30日或之前透過citibank.hk/transreg登記，並符合有關簽賬要求，可享高達15%公共交通費回贈，適用於港鐵、巴士、綠色專線小巴、渡輪及電車，返學搭車邊碌邊賺！

現在申請還有限時升級優惠，即日起至2025年5月6日，新客戶^成功申請Citi八達通信用卡（學生），並在發卡後1個月內啟動實體卡，然後首3個月內累積認可簽賬滿$1,000或以上，當中包括最少一次$500自動增值交易，即可專享限時迎新獎賞$900現金回贈！

迎新獎賞數量有限，先到先得，額滿即止；每名合資格持卡人只可於推廣期內獲迎新獎賞一次。

優惠及申請詳情：【按此連結】

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八達通App優惠｜1招可享額外$200增值額

即日起至2025年6月3日，於八達通App首次成功加Citi八達通在iPhone或Apple Watch，於加卡後首90天內，每30天期間最少完成1次自動增值，以及憑個人手機八達通號碼完成網上登記，可賺$200八達通增值額，教學流程見下文!

點擊圖片看3個步驟：

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簡單3步 賺$200八達通增值額

步驟 1: 立即申請

即日起至2025年6月3日於八達通App首次成功加Citi八達通在iPhone或Apple Watch。

步驟 2: 登記

2025年6月3日或之前，憑你的手機八達通號碼完成網上登記。

步驟 3: 增值

於加卡後首90天期間，每30天期間最少完成1次自動增值。

限時優惠名額有限，以先到先得送予首9,000名合資格客戶。升級優惠詳情按此。

此外，即日起至8月31日，新客戶加八達通入iPhone或Apple Watch或Android版八達通，即送一張自選卡面！

▲ 八達通卡面商店

八達通App優惠｜加入Android版賺$50獎賞及自選卡面

Android用家也有優惠！即日起至2025年5月31日，新客戶加入Android版八達通，並將Android版八達通加入Google錢包，及作一次$50或以上的消費交易並完成網上登記，可獲$50八達通增值額！迎新獎賞優惠按此。

新客戶也可到八達通App內的八達通卡面商店免費領取一張自選卡面！

簡單3步 賺$50八達通增值額

步驟1: 開啟八達通App，根據指示加入Android版八達通及Google錢包。



步驟2: 請填妥以下登記表格

步驟3：於推廣期内使用合資格的Android版八達通作一次$50或以上的消費交易，可享$50八達通增值額作迎新獎賞！

八達通App｜自選手機八達通卡面

用戶可從八達通App內的「八達通卡面商店」，為iPhone或Apple Watch内的八達通或Android版八達通挑選心儀卡面設計，多款風格設計，展現你的個性！步驟如下：

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註：迎新獎賞只適用於現在不持有任何由花旗銀行所發行之Citi信用卡主卡及由申請指定信用卡當月起計過去12個月內不曾持有及不曾取消任何由花旗銀行所發行之Citi信用卡主卡之客戶。

資料來源：八達通

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