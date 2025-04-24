  • 29°C
香港時間：2025424日 (四) 13:34

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 關稅戰 謝霆鋒演唱會 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

八達通優惠｜八達通迎新送$900現金回贈　1招額外再賺$200增值額【附申請方法】

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 關稅戰 謝霆鋒演唱會 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

八達通迎新送$900現金回贈，1招額外再賺$200增值額。

【八達通/Citi/八達通信用卡/限時優惠】讀大學花費多，相信不少大學生都有一兩張信用卡傍身。想邊碌卡邊賺著數？即日起至5月6日，大專生申請Citi八達通信用卡（學生）可享高達15%公共交通費回贈，累積認可簽賬額更可專享限時迎新獎賞$900現金回贈！

最新影片推介：

童學園
校長專訪｜做社工見盡「邊青」堅持辦講座教學生追夢　愛官校長：成長比成績重要

八達通迎新優惠｜15%交通費+$900現金回贈

即日起至2025年5月6日，大專生成功申請Citi八達通信用卡（學生），並於6月30日或之前透過citibank.hk/transreg登記，並符合有關簽賬要求，可享高達15%公共交通費回贈，適用於港鐵、巴士、綠色專線小巴、渡輪及電車，返學搭車邊碌邊賺！

現在申請還有限時升級優惠，即日起至2025年5月6日，新客戶^成功申請Citi八達通信用卡（學生），並在發卡後1個月內啟動實體卡，然後首3個月內累積認可簽賬滿$1,000或以上，當中包括最少一次$500自動增值交易，即可專享限時迎新獎賞$900現金回贈！

迎新獎賞數量有限，先到先得，額滿即止；每名合資格持卡人只可於推廣期內獲迎新獎賞一次。

優惠及申請詳情：【按此連結

點擊圖片放大

八達通App優惠｜1招可享額外$200增值額

即日起至2025年6月3日，於八達通App首次成功加Citi八達通在iPhone或Apple Watch，於加卡後首90天內，每30天期間最少完成1次自動增值，以及憑個人手機八達通號碼完成網上登記，可賺$200八達通增值額，教學流程見下文!

點擊圖片看3個步驟：

點擊圖片放大
+5
+4

簡單3步 賺$200八達通增值額

步驟 1: 立即申請

即日起至2025年6月3日於八達通App首次成功加Citi八達通在iPhone或Apple Watch。

步驟 2: 登記

2025年6月3日或之前，憑你的手機八達通號碼完成網上登記。

步驟 3: 增值

於加卡後首90天期間，每30天期間最少完成1次自動增值。

限時優惠名額有限，以先到先得送予首9,000名合資格客戶。升級優惠詳情按此

此外，即日起至8月31日，新客戶加八達通入iPhone或Apple Watch或Android版八達通，即送一張自選卡面！

八達通卡面商店

八達通App優惠｜加入Android版賺$50獎賞及自選卡面

Android用家也有優惠！即日起至2025年5月31日，新客戶加入Android版八達通，並將Android版八達通加入Google錢包，及作一次$50或以上的消費交易並完成網上登記，可獲$50八達通增值額！迎新獎賞優惠按

新客戶也可到八達通App內的八達通卡面商店免費領取一張自選卡面！

簡單3步 賺$50八達通增值額

步驟1: 開啟八達通App，根據指示加入Android版八達通及Google錢包。

步驟2: 請填妥以下登記表格

步驟3：於推廣期内使用合資格的Android版八達通作一次$50或以上的消費交易，可享$50八達通增值額作迎新獎賞！

八達通App｜自選手機八達通卡面

用戶可從八達通App內的「八達通卡面商店」，為iPhone或Apple Watch内的八達通或Android版八達通挑選心儀卡面設計，多款風格設計，展現你的個性！步驟如下：

點擊圖片放大

註：迎新獎賞只適用於現在不持有任何由花旗銀行所發行之Citi信用卡主卡及由申請指定信用卡當月起計過去12個月內不曾持有及不曾取消任何由花旗銀行所發行之Citi信用卡主卡之客戶。

資料來源：八達通

更多優惠資訊：

SOGO崇光感謝祭2025｜手袋護膚品廚具14折起　必搶$1鮑魚/日本蛋【附銅鑼灣+啟德店優惠攻略】

宜家50周年優惠｜IKEA一連11星期限時優惠　收納用品低至半價$4.9起入手

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

SOGO崇光感謝祭2025｜手袋護膚品廚具14折起　必搶$1鮑魚/日本蛋【附銅鑼灣+啟德店優惠攻略】
19:40 2025/04/23
SOGO崇光感謝祭2025｜手袋護膚品廚具14折起　必搶$1鮑魚/日本蛋【附銅鑼灣+啟德店優惠攻略】
宜家50周年優惠｜IKEA一連11星期限時優惠　收納用品低至半價$4.9起入手
13:29 2025/04/22
宜家50周年優惠｜IKEA一連11星期限時優惠　收納用品低至半價$4.9起入手
靚媽精明眼︱「添好運」減價吸客推下午茶　招牌焗叉燒包配熱飲只需呢個價？
12:07 2025/04/23
靚媽精明眼︱「添好運」減價吸客推下午茶　招牌焗叉燒包配熱飲只需呢個價？
著數優惠｜HP一連3日九龍灣開倉　逾百款手提電腦激減低至$2999
17:16 2025/04/23
著數優惠｜HP一連3日九龍灣開倉　逾百款手提電腦激減低至$2999
結業優惠｜奇趣天地結業全場貨品低至半價　Chiikawa/LuLu豬/迪士尼盲盒+大量公仔文具
13:32 2025/04/17
結業優惠｜奇趣天地結業全場貨品低至半價　Chiikawa/LuLu豬/迪士尼盲盒+大量公仔文具

你可能感興趣

SOGO崇光感謝祭2025｜手袋護膚品廚具14折起　必搶$1鮑魚/日本蛋【附銅鑼灣+啟德店優惠攻略】
19:40 2025/04/23
SOGO崇光感謝祭2025｜手袋護膚品廚具14折起　必搶$1鮑魚/日本蛋【附銅鑼灣+啟德店優惠攻略】
宜家50周年優惠｜IKEA一連11星期限時優惠　收納用品低至半價$4.9起入手
13:29 2025/04/22
宜家50周年優惠｜IKEA一連11星期限時優惠　收納用品低至半價$4.9起入手
靚媽精明眼︱「添好運」減價吸客推下午茶　招牌焗叉燒包配熱飲只需呢個價？
12:07 2025/04/23
靚媽精明眼︱「添好運」減價吸客推下午茶　招牌焗叉燒包配熱飲只需呢個價？
著數優惠 八達通 信用卡 花旗銀行 手機Apps iPhone

最高瀏覽

急症室最長等候時間（04月24日 時間12:05）
急症室最長等候時間（04月24日 時間12:05）
飲食攻略｜每日煮1款魚助「變聰明」　毒物專家養出2名醫科兒　忌1種煮法令營養流失
飲食攻略｜每日煮1款魚助「變聰明」　毒物專家養出2名醫科兒　忌1種煮法令營養流失
楊文蔚結婚︱跳高女神童年坎坷住劏房做街童　讀女拔入港大好勝心助破港績
楊文蔚結婚︱跳高女神童年坎坷住劏房做街童　讀女拔入港大好勝心助破港績
乳癌｜一年逾5200人中招　食錯3種油恐誘「最惡乳癌」　這種健康油少食為妙【附預防乳癌飲食貼士】
乳癌｜一年逾5200人中招　食錯3種油恐誘「最惡乳癌」　這種健康油少食為妙【附預防乳癌飲食貼士】
永野芽郁田中圭不倫戀︱永野芽郁被指偷食人夫再劈腿韓星　田中圭回應暖昧：一切都結束了
永野芽郁田中圭不倫戀︱永野芽郁被指偷食人夫再劈腿韓星　田中圭回應暖昧：一切都結束了