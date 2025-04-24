  • 28°C
香港時間：2025424日 (四) 17:08

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 關稅戰 謝霆鋒演唱會 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

猝死危機｜前妻3天前車禍離世　39歲男網紅突猝逝　遺14歲獨子

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 45 分鐘前

分享：

分享：

熱門 關稅戰 謝霆鋒演唱會 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

【猝死／網紅／車禍】內地一名抖音網紅「串哥」於本月21日突然離世，享年39歲。串哥家屬透露，串哥的前妻在19日因車禍身亡，而串哥為處理前妻身後事心力交瘁，離世當天凌晨突然身體不適，送醫途中便失去生命跡象，兩人育有的14歲兒子瞬間失去爸媽。消息傳出後，網民紛紛哀悼。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜濕疹肌須慎用類固醇　醫生教早午晚護膚保濕妙法

綜合內媒報道，河南林州39歲抖音網紅串哥於本月21日猝逝，其二哥周先生表示，串哥生前並無其他疾病，得知前妻去世後，串哥曾激動導致氣血攻心、精神恍惚、言語混亂，之後一直忙於處理前妻的身後事。21日凌晨1時許，串哥洗完衣服後突然感到不適，送醫途中已無呼吸心跳，前後不到20分鐘。

點擊圖片放大
+6
+5

周先生憶述，「當時他還能說話，說自己身體發冷，還有些發抖，但很快說話就出現了吐字不清等問題，送到醫院後，最終因搶救無效不幸離世，離世就非常突然。」

他還提到，「串哥離婚後仍愛著前妻，前妻當初受不了，他愛喝酒的習慣才離婚的，現在兩人在三天內相繼離世，獨留一個14歲的兒子。」

周先生感嘆，「串哥連續幾天沒休息好，情緒也非常低落。」至於串哥的猝逝是否與此有關，周先生僅表示，家屬目前不清楚具體死因，需等待醫院進一步說明。

周先生最後說道，「目前串哥已經入土為安，後續家屬將著手解決14歲孩子的扶養問題。」

噩耗傳開後，不少網民感到唏噓。有人表示「這也太，兩人相隔三天」、「真實禍不單行，告誡我們要珍惜每一天」、「好可惜啊，他是個老實人，影片裡看起來也很善良過生活」。

同場加映｜大部分猝死個案與心臟病有關

本港心臟科專科醫生高耀鈞接受訪問時表示，大部分猝死個案與心臟病有關，多數猝死原因是急性心肌梗塞。病發時，一般以5分鐘內為「黃金急救時間」，當心臟停頓時間越長，死亡率會越高。當中，有6大高危因素恐增猝死風險：

點擊圖片放大
+7
+6

心臟健康｜10大猝死徵兆

台灣急診專科醫生魏智偉曾在當地健康節目《健康好生活》拆解10大猝死徵兆，提醒大眾留意身體訊號；若以下症狀搭配出現，就可能有猝死危機：

點擊圖片放大
+11
+10

心臟健康｜6大護心建議

香港心臟專科學院提供以下6個護心建議，以保持心臟健康：

點擊圖片放大
+7
+6

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

英年早逝｜44歲男星跑步機上心臟病發猝逝　遺妻子及4歲稚子天人永隔【附10大猝死徵狀】
11:39 2025/04/03
英年早逝｜44歲男星跑步機上心臟病發猝逝　遺妻子及4歲稚子天人永隔【附10大猝死徵狀】
糖尿病｜與中國丈夫一見鍾情遠嫁福建近20年　網紅「阿根廷奇娜」猝逝年僅38歲
18:50 2025/04/07
糖尿病｜與中國丈夫一見鍾情遠嫁福建近20年　網紅「阿根廷奇娜」猝逝年僅38歲
過勞危機｜醫生一連做兩手術　期間突心臟驟停猝逝　年僅35歲【附12個過勞症狀】
16:42 2025/04/09
過勞危機｜醫生一連做兩手術　期間突心臟驟停猝逝　年僅35歲【附12個過勞症狀】

你可能感興趣

英年早逝｜44歲男星跑步機上心臟病發猝逝　遺妻子及4歲稚子天人永隔【附10大猝死徵狀】
11:39 2025/04/03
英年早逝｜44歲男星跑步機上心臟病發猝逝　遺妻子及4歲稚子天人永隔【附10大猝死徵狀】
糖尿病｜與中國丈夫一見鍾情遠嫁福建近20年　網紅「阿根廷奇娜」猝逝年僅38歲
18:50 2025/04/07
糖尿病｜與中國丈夫一見鍾情遠嫁福建近20年　網紅「阿根廷奇娜」猝逝年僅38歲
過勞危機｜醫生一連做兩手術　期間突心臟驟停猝逝　年僅35歲【附12個過勞症狀】
16:42 2025/04/09
過勞危機｜醫生一連做兩手術　期間突心臟驟停猝逝　年僅35歲【附12個過勞症狀】
網絡熱話 離婚 抖音 網紅

最高瀏覽

急症室最長等候時間（04月24日 時間12:05）
急症室最長等候時間（04月24日 時間12:05）
飲食攻略｜每日煮1款魚助「變聰明」　毒物專家養出2名醫科兒　忌1種煮法令營養流失
飲食攻略｜每日煮1款魚助「變聰明」　毒物專家養出2名醫科兒　忌1種煮法令營養流失
楊文蔚結婚︱跳高女神童年坎坷住劏房做街童　讀女拔入港大好勝心助破港績
楊文蔚結婚︱跳高女神童年坎坷住劏房做街童　讀女拔入港大好勝心助破港績
乳癌｜一年逾5200人中招　食錯3種油恐誘「最惡乳癌」　這種健康油少食為妙【附預防乳癌飲食貼士】
乳癌｜一年逾5200人中招　食錯3種油恐誘「最惡乳癌」　這種健康油少食為妙【附預防乳癌飲食貼士】
永野芽郁田中圭不倫戀︱永野芽郁被指偷食人夫再劈腿韓星　田中圭回應暖昧：一切都結束了
永野芽郁田中圭不倫戀︱永野芽郁被指偷食人夫再劈腿韓星　田中圭回應暖昧：一切都結束了