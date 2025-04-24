猝死危機｜前妻3天前車禍離世　39歲男網紅突猝逝　遺14歲獨子

【猝死／網紅／車禍】內地一名抖音網紅「串哥」於本月21日突然離世，享年39歲。串哥家屬透露，串哥的前妻在19日因車禍身亡，而串哥為處理前妻身後事心力交瘁，離世當天凌晨突然身體不適，送醫途中便失去生命跡象，兩人育有的14歲兒子瞬間失去爸媽。消息傳出後，網民紛紛哀悼。

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綜合內媒報道，河南林州39歲抖音網紅串哥於本月21日猝逝，其二哥周先生表示，串哥生前並無其他疾病，得知前妻去世後，串哥曾激動導致氣血攻心、精神恍惚、言語混亂，之後一直忙於處理前妻的身後事。21日凌晨1時許，串哥洗完衣服後突然感到不適，送醫途中已無呼吸心跳，前後不到20分鐘。

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周先生憶述，「當時他還能說話，說自己身體發冷，還有些發抖，但很快說話就出現了吐字不清等問題，送到醫院後，最終因搶救無效不幸離世，離世就非常突然。」

他還提到，「串哥離婚後仍愛著前妻，前妻當初受不了，他愛喝酒的習慣才離婚的，現在兩人在三天內相繼離世，獨留一個14歲的兒子。」

周先生感嘆，「串哥連續幾天沒休息好，情緒也非常低落。」至於串哥的猝逝是否與此有關，周先生僅表示，家屬目前不清楚具體死因，需等待醫院進一步說明。

周先生最後說道，「目前串哥已經入土為安，後續家屬將著手解決14歲孩子的扶養問題。」

噩耗傳開後，不少網民感到唏噓。有人表示「這也太，兩人相隔三天」、「真實禍不單行，告誡我們要珍惜每一天」、「好可惜啊，他是個老實人，影片裡看起來也很善良過生活」。

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