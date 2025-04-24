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海外升學｜德國公立大學成海外升學新選擇　免學費＋中五可破格錄取＋不需懂德語

升學教育

發布時間： 1 小時前

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德國公立大學有免學費政策，大大減輕學生的經濟負擔，讓更多學生有機會實現海外留學夢想。

DSE 2025即將來臨，學生們對自己的成績、傳統升學路徑是否感到迷茫及擔憂？別讓一次考試定義您的未來！海外升學亦是理想升學的其中途徑，如果擔心到英國、美國升學等費用太高昂而不能負擔，現在多了一個選擇——到德國就讀。現在，德國大學提供多元入學途徑，包括破格錄取和大學先修班 （Foundation），為學生提供更多升學機會。

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DSE 2025出路：德國大學如何幫助學生？

德國大學提供了另一條出路，讓學生有機會在國際舞台上發展。德國大學不以DSE成績為唯一考量，更注重學生的學習潛力與個人特質。這為DSE成績不理想的學生，提供了更多升學機會。此外，德國公立大學有免學費政策，大大減輕學生的經濟負擔，讓更多學生有機會實現海外留學夢想。

德國大學的獨特優勢

德國大學特別重視有藝術天賦的學生，相信成績不是一切。2024德國最新政策，DSE沒有官方要求六科3成績，只要有突出個人履歷、作品集及教授面試，就可以直接獲破格錄取入德國大學Year 1。香港完成中五更可以免考DSE，直接跳級入學大學本科Year 1，不用在香港讀完中六。

曾經有成功學生案例，在香港中五校內成績不理想，預計香港中六DSE成績極差。但在視覺藝術方面極有天份，最終憑著出色作品集及入學動機信，便可以成功獲取德國大學視覺藝術系（Visual Communication）取錄，直接在德國大學讀Year 1。全英語授課，不用德文背景。

破格錄取科目

德國藝術類型破格錄取科目包括：傳播設計（Communication design），涉及視覺傳達、品牌設計、廣告等領域；視覺傳達（Visual communication），利用視覺元素進行信息傳遞和表達。Photography（攝影），主要學習攝影技術、攝影理論、數位影像處理等等；Game Design（遊戲設計），主要學習遊戲概念設計、機制設計等等；Film & Motion Graphics（電影與動態圖像），學習包括Film（電影）及Motion Graphics（動態圖像）。以上課程全部以英語授課，不需要任何德語背景。

德國大學預科課程要有教育部認證

學生如果DSE成績不理想，可以報讀德國大學一年先修班，確保兩間德國公立大學取錄！當中除了預科銜接課程外，更包含德語班。就算學生沒有任何德文基礎，也可先入學A1德語課程，上到C1。請緊記，坊間有一些德國大學預科班表面說是預科課程，但其實只是一年單純語言班，並非在德國大學校園內本部上課，非官方正規的Studienkolleg，畢業完成後沒有 FSP 畢業證書，不確保公立大學錄取。

所以揀選德國大學預科課程，需要認清有獲得德國科隆教育部認證，這樣畢業後確保有兩間公立大學保證錄取，更可報讀德國超過400間公立大學。一年德國大學先修班（Studienkolleg）住宿及學費預算50萬港幣。完成銜接課程後，德國公立大學免學費，每學期只需交學雜費大約200至500歐左右（約港幣1,760至4,400）。

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撰文 : WG Education

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