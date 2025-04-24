澳洲旅遊｜遠離地震預測地區 塔斯曼尼亞賞葉6大路線

據報導近日因為東南亞的地震預言，令到不少旅客的出遊計劃改變，或選擇遠離預測中的地震板塊所在地區作旅行點。其中澳洲便是其中一個幾乎不會發生地震的國家，此時刻當地步入秋冬季，賞花更是好時機。



塔斯曼尼亞（Tasmania）春天的薰衣草花田十分迷人，但秋天景色如大自然的畫作依然迷人，每年的4月下旬和5月，塔斯曼尼亞都會展現獨有的罕見落葉樹山毛櫸（Nothofagus gunnii）轉色景像，成為當地入秋的遊客必去朝聖活動之一。

當地人稱這個季節性現象為「山毛櫸的轉變」（the turning of the fagus）。山毛櫸在秋日時，整個山坡佈滿銹紅、橙色和金色的色調，滿山一片紅黃交春，相當療癒。

塔斯曼尼亞獨有的罕見落葉樹落葉山毛櫸，即人們熟知的 Fagus，是澳洲唯一的寒冷氣候冬季落葉樹，這種樹木生長不到兩公尺，樹枝彎曲，緊緊抓住地面，熱愛在陰涼潮濕的地方生長，常見於偏遠的高地。

獨特的塔斯馬尼亞落葉山毛櫸通常在海拔 800 公尺以上的涼爽、潮濕地區茁壯成長。一般在3月左右開始變為黃色，接著轉為橙色。若是特別寒冷，葉子可能會變為深紅色，然後轉為鐵鏽棕色，最終脫落。

6 大賞葉路線推薦

菲爾德山國家公園（Mount Field National Park）和搖籃山聖克萊爾湖國家公園（Cradle

Mountain-Lake St Clair National）的北端，有著壯觀的秋季落葉山毛櫸景色，以下為賞花的好路線。

1. 搖籃山（Cradle Mountain）：沿著鴿湖（Dove Lake）環線步道（2-3 小時，6 公

里），穿過一片美麗的落葉山毛櫸。

2. 輕鬆路線：搖籃山的 Weindorfers 森林步道（20 分鐘環線，750 米）。

3. 火山口湖賞景：花幾小時步行至火山口湖，欣賞被火焰般的橙色、紅色和金色樹葉覆蓋的陡峭斜坡。

4. 菲爾德山國家公園（Mount Field National Park）：走多布森湖路（Lake Dobson

Road），可以欣賞到成片的落葉山毛櫸美景。

5. 最偉大的朝聖之旅：前往塔恩岩（the Tarn Shelf）是一片懸掛在國家公園中心的

Rodway Range 山脈上的地帶。

6. 芬頓湖（Lake Fenton）：在湖邊的停車場冒險進入巨石區，還可以在觀景台上欣賞美麗的秋葉景色。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】