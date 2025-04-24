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金像獎2025｜歷年金像獎採訪點滴 Kawaii專欄：難忘華仔首奪影帝場面

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朱柏康我也很喜愛

第43屆香港電影金像獎頒獎典禮將於本周日（4月27日）在文化中心舉行，是為表彰2024年度表現傑出的香港電影及電影工作者。

記得在電台工作時，曾經參與過幾次金像獎頒獎典禮，一次是要去紅館採訪紅地毯的嘉賓，訪問後立刻回去電台播放，因當年電台直播頒獎典禮，訪問就在電視台廣告時間播出，那次我第一次知道電視台會給我們流程，知道廣告大概播放時間，須剪輯差不多時間的訪問內容，不能長過廣告的時間。

另一次安排了我去慶功宴做訪問，當年還有大會的慶功活動，在一個場合就可以做到所有得獎者訪問。後來電影市道不錯，大電影公司會自設慶功，為旗下演員和投資的電影得獎人祝捷及慰勞工作人員。記得我做慶功宴的一年，是劉德華第一次拿男主角（《暗戰》），當時記者們和已到達的嘉賓，等華仔手持獎項推門行入來，一起鼓掌和歡呼的場面，真的十分興奮。

還有一年，我不用去做外勤採訪，坐在直播室邊看電視，邊跟進電台直播，擔心有甚麼狀況立刻推咪補助。中間廣告時段，有位外勤同事立刻拉得獎者連線做訪問，那年男主角是張家輝（《証人》），跟他連線直接恭喜他，我超開心。

預測影帝影后

以前主持娛樂節目，為了內容有趣，每逢有甚麼選美、電影頒獎典禮，都會找來玄學家預測一下誰有得獎命，大膽預測男女主角、配角和最佳電影等等。

27號便是頒獎日子，我也來預測一下獎項，透露自己的心水，會不會是你們和評審的心水之選！

最佳男女主角，我的選擇︰劉青雲《爸爸》及；衛詩雅《破•地獄》，許冠文也演得非常好，最好有雙影帝！
最佳男女配角，我的選擇︰伍允龍《九龍城寨》；李琳琳《從今以後》。其實朱柏康我也很喜愛，最終得獎名單，大家便要留意星期日晚的頒獎典禮。
 

原文刊經濟日報專欄：香港電影金像獎採訪回憶

撰文 : Kawaii

電影 李琳琳 劉青雲 許冠文 衛詩雅 張家輝 劉德華 文娛藝術 香港電影金像獎

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