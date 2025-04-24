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東張西望︱私院產檢被搞錯BB性別兼指有先天病　港媽險人工流產院方咁回應

新手爸媽

撰文： 李惠儀

發布時間： 57 分鐘前

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蘇太向《東張西望》求助，指去年懷孕10周時，到私家醫院做「T21無創產前檢測」，被婦產科醫生斷錯症。（電視截圖）

【東張西望/新手媽媽/T21無創產前檢測/特納氏綜合症】新手媽媽蘇太日前向《東張西望》求助，指去年懷孕10周時，到私家醫院做「T21無創產前檢測」，被婦產科醫生斷錯症，不但搞錯BB性別，更指胎兒有機會患「特納氏綜合症」，令蘇太一度精神崩潰兼想過人工流產，誰知轉到公立醫院做檢查後，發現BB一切正常，涉事醫生卻否認擺烏龍，蘇太因而情緒大受困擾！

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東張西望︱孕婦做產檢被斷錯BB性別

蘇太遇上醫療誤判，差點斷送無辜小生命，她指去年首次自然懷孕，於懷孕第10周左右到一家私家醫院進行「T21無創產前檢測」，這項檢測主要針對胎兒最常見的染色體疾病進行早期檢測，準確度達99%。

東張西望︱私院醫生指BB或患特納氏綜合症

怎料當時負責的婦產科女醫生跟她說，她懷上的女嬰可能患有「特納氏綜合症」，而特納氏綜合症是一種主要影響女性的遺傳病，大約每2500名女孩便有1名患上，患者有機會出現發育不良、不孕不育及身高不足1.5米等先天缺憾問題，於是女醫生為她寫轉介信去公立醫院做羊胎穿刺，內容提及蘇太沒有特納氏表徵，但蘇太擔心檢測風險及BB健康，一度考慮是否要終止懷孕。

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東張西望︱轉到公院做檢測發現懷的是男嬰

這段期間蘇太身心都受到煎熬，但由於很信任該名女醫生，因此從沒有想過轉換醫生，最終蘇太決定經轉介到公立醫院做檢測，結果發現BB有男性特徵，但由於私院女醫生一直表明她懷的是女嬰，而且在一次產檢中，蘇太拍下影片紀錄，當時聽到她問醫生BB是否女生，醫生表示是女生，因此當下公院醫生指BB有男性特徵，她懷疑BB是否畸胎，情緒再度崩潰。

期後蘇太懷住膽戰心驚的心情做羊胎穿刺術，最終卻確認胎兒是正常男嬰，並不是私院女醫生所講的女嬰，亦沒有她所指的先天病，蘇太最後順利誕下健康兒子。

東張西望︱不滿涉事醫生斷錯症

雖然母子平安，但蘇太對涉事私家醫院和醫生十分不滿，因該女醫生錯誤解讀報告，令她身心受到很大壓力，產後患上情緒問題，需要精神科醫生跟進，她試圖向涉事醫院投訴，即使有影片證據，涉事醫生仍堅拒承認曾討論胎兒性別，因此蘇太唯有報《東張》尋求協助。

《東張》去信涉事醫院查詢，院方回應稱T21是用於篩檢BB有無染色體相關疾病的測試，並非用於確認BB性別，但解釋不到涉事醫生在蘇太提供的影片中，為何多次提及她腹中胎兒是女嬰。

同場加映：7個父母遺傳基因

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