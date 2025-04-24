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大S徐熙媛女兒｜汪小菲帶大S女兒回北京逛街溜冰　粉絲偶遇驚呼：小玥兒神似媽媽

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撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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汪小菲帶大S女兒回北京逛街溜冰，粉絲偶遇驚呼：小玥兒神似媽媽！

【大S / 徐熙媛 / 汪小菲 / 馬筱梅】大S徐熙媛今年2月在日本病逝，與前夫汪小菲所生的一雙兒女汪希玥、汪希箖已隨父親回北京。

近日，有網民偶遇汪小菲現任妻子馬筱梅（Mandy）帶著大S小玥兒逛街購物，以及夫婦二人帶女兒溜冰，小玥兒亭亭玉立似翻版大S。

大S子女來港｜汪小菲攜妻兒夜遊廟街夜繽紛　小玥兒牽弟弟背影神似大S

大S徐熙媛女兒｜Mandy帶大S女兒逛街　小玥兒神似媽媽

日前有小紅書網民分享在北京偶遇Mandy帶小玥兒逛街的圖片，帖主表示，小玥兒不僅長相標誌，還非常有氣質，和媽媽十分神似。

從圖片所見，小玥兒身著簡單的短袖牛仔褲，戴著帽子，一綹長發散下，不論是長相還是氣質，都與大S剛出道時極為相似，網民驚呼：「根本是大S翻版」。

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大S徐熙媛女兒｜汪小菲、Mandy帶小玥兒溜冰

另外，還有微博網民在北京一間室內溜冰場，偶遇汪小菲和Mandy帶小玥兒溜冰，3人全副武裝上場，汪小菲打頭陣，小玥兒緊跟在後，Mnay滿臉笑容引導。

隨後，小玥兒和Mandy牽起汪小菲的手一起溜冰，場面溫馨。片主稱：「小玥兒長成大S翻版，馬筱梅把她寵成公主」。

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大S徐熙媛去世｜汪小菲攜妻三度赴台　馬筱梅帶大S仔女現身台北街頭

汪小菲現任太太︱汪小菲妻子在大S死後首發聲　 繼母馬筱梅疑透露子女沒送亡母最後一程

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