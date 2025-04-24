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飛輪海近況︱43歲「飛輪海」成員最新生圖曝光　五官進化似橡膠假人網民認不出：蛇精男2.0！

焦點追蹤

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 35 分鐘前

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43歲「飛輪海」成員最新生圖曝光　五官進化似橡膠假人網民認不出：蛇精男2.0！

【飛輪海／生圖／整容／蛇精男】變曬樣！現年43歲的台灣男星汪東城，日前現身北京國際電影節，有群衆在社交平台分享汪東城出席活動時的近照，發現他疑似臉部「進化」太多，令不少網民直呼認不出，引發熱議。

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2005年，汪東城與吳尊、炎亞綸、辰亦儒組成台灣偶像男團「飛輪海」出道，並靠著偶像劇《終極一班》系列紅遍全亞洲。但團體現已解散多年，4名成員除炎亞綸外，都將事業重心轉往内地。

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在本月18日，汪東城獲邀出席北京國際電影節開幕。為了配合電影的主題，藝人們紛紛特意復刻過去經典電影的造型，汪東城拍檔鍾欣潼（阿嬌），倆人打扮成《羅馬假期》的男女主角。從官方圖片可見，阿嬌以短捲髮造型亮相，身穿白色上衣搭配褐色7分裙；而汪東城則穿著一身灰色西裝，梳起油頭，復古感十足。

五官進化被嘲「蛇精男2.0」

不過，有小紅書用戶分享活動當日偶遇汪東城預備出發到會場的片段，鏡頭超近距離拍攝到汪東城，其臉部細節一覽無遺。片段中可見，汪東城不但梳油頭還畫上濃妝，五官異常精緻立體，加上肌膚緊緻宛如橡皮，讓人不禁懷疑他整型過頭。

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大批網民看到片段後忍不住留言表示，汪東城面目全非似「蛇精男」，根本認不出：「一點都不像他了」、「他原來啥樣子？」、「為什麽覺得有點嚇人？」、「原來眼睛不是越大越好看啊」、「太奇怪了」、「怎麼感覺老了許多」。但也有粉絲指出，汪東城只是配合這次活動特意做的裝扮，私下真實狀態沒那麽誇張。

其實，汪東城過去多次被質疑整型，尤其鼻子、下巴與過去相比變化很大。對此，汪東城接受訪問時曾否認整型的說法，但他認為被質疑整型也是一種美麗的稱讚，相反如果有人說他是醜八怪，他才真的會覺得不開心。

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