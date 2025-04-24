英年早逝｜美國前童星驚傳驟逝終年24歲　揭陳屍河岸一屍兩命　曾演出電影《挪亞方舟》

【童星／Sophie Nyweide／離世】美國前童星Sophie Nyweide上周被發現陳屍河岸邊，終年24歲。有傳她因為深受心理創傷困擾，生前曾染上毒癮，死因仍在調查中。

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綜合外媒報道，美國前童星Sophie Nyweide上周一（14日）被發現陳屍在寧頓市郊樹林一處河岸樹屋旁邊，終年24歲。警方初步研判可能與用藥過量有關，而翻查附近閉路電視記錄，發現她生前曾與一名男子共處，但經調查後已排除他的嫌疑，確切死因仍在調查中。

▲ 母親發訃聞公佈死訊。（網上截圖）

英年早逝｜傳懷孕初期驟逝 生前曾染毒癮

據消息指，有媒體取得Sophie Nyweide相關的死亡證明文件，證實她生前懷有身孕，應屬初期階段。其母親Shelly Gibson在社交平台發訃聞，指女兒生前「在片場化身他人時最快樂，那是她的安全堡壘」，但也坦言其單純性格常遭利用，長期以藝術創作抒發心理創傷。她亦形容女兒的存在「喜歡照亮他人」，親友得悉其死訊後感到不捨。據其母親向警方透露，女兒Sophie Nyweide生前深受心理創傷影響，曾染上毒癮和有自行用藥的習慣。

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英年早逝｜童星出道 性格單純易被利用

Sophie Nyweide曾出演電影《Mammoth》、《挪亞方舟》等著名電影，2006年以6歲之齡演出電影《Bella》而出道，演技大獲好評。

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