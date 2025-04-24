結業潮｜文具佬馬鞍山旗艦店結業　全店清貨低至8折優惠　店方：生意都唔夠錢交租金

【結業潮/文具佬/馬鞍山/結業清貨】售賣文具及生活用品的「文具佬生活百貨」近年在各區擴張，早前卻宣布馬鞍山旗艦店即將關門，原因是生意慘淡，「稀有Chiikawa款一個星期竟然都賣唔出」！執笠清貨務求「一件不留，要錢唔要貨」，購物滿折實價滿$200即享8折。街坊歎不捨，但說「止蝕係明智」。

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▲ 文具佬在FB專頁痛陳馬鞍山旗艦店結業原因。（圖片來源：文具佬生活百貨FB專頁）

文具佬生活百貨Stationery Lo近年在各區擴張，目前港九新街分店超過20間。不過，其馬鞍山We Go Mall的旗艦店就即將結業，並進行結業清貨，凡購物滿折實價，滿$100可享9折，買滿$200即享8折，要錢唔要貨，希望能「一件不留」。

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文具佬馬鞍山店結業｜每月生意額不夠交租

文具佬其Facebook專頁宣布馬鞍山旗艦店結業的消息，帖文一開始就「考」大家：「你哋知唔知道今時今日香港有邊一個商場可以陳列稀有Chiikawa款一個星期竟然都賣唔出？」答案就是馬鞍山We Go Mall。帖文續道，「捱咗兩年幾」，租約終於進入倒數階段，租約期內每一個月「都喺度死頂」，惟「做返嚟嘅生意都唔夠錢交呢間舖嘅租金」！

文具佬又說當年準備在此地開分店時收到大量留言私訊勸三思，「大家嘅眼睛係雪亮嘅」，後悔沒有聽取意見，直言「呢個八位數字嘅深淵絕對係文具佬寶貴嘅一課」。今實在不想因為馬鞍山店而拖累全部分店，故宣布馬鞍山We Go Mall旗艦店準備執笠，「仲有幾個月我哋就捱完啦」，提早執笠清貨是想套現，幫補租金。

文具佬Facebook專頁的小編其後回覆指出，「八位數字係呢三年蝕嘅租金，已經冇計其他」。

▲ 文具佬在FB專頁回覆網民留言稱三年租金蝕了八位數字。（圖片來源：文具佬生活百貨FB專頁）

文具佬馬鞍山店結業｜租約餘數月 清貨為套現

街坊多對文具佬撤離We Go Mall表示理解，說商場位置實在不便，留言說「每次都係因為想入嚟文具佬買嘢，先會入呢個商場。文具、零食、醬油都係幫襯你地。呢度人流太少，止蝕係明智」、「呢個場除咗文具佬就無咩好行，只得美容補習畫畫之類。有啲寵物主人帶狗仔嚟食嘢放電，其他人都無咩理由專程入嚟」；更有網民說應該叫商場「俾返錢你們文具佬啦」，皆因無文具佬的話，「何來多返少少人流」？「死場，你走埋，可以唔駛再去喇」。

文具佬馬鞍山店結業｜街坊：真係好可惜

文具佬馬鞍山旗艦店是因為生意慘淡蝕大本而決定離場，但不少幫襯過的街坊都表示不捨：「嗚…街坊表示好傷心。不過個場真係好靜呢個係事實」、「我同bb差唔多每日都落去行都會買吓嘢，同你哋員工熟晒，好唔捨得呀！真係好可惜」；有說好慘、日後買文具零食不方便：「成個場唯一值得行嘅地方都冇埋，好慘」、「無咗你我哋有好多不便，尤其是文具，零食及禮品，真可惜」。

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文具佬馬鞍山店結業｜街坊建議另覓旺場重開

有街坊留言表示馬鞍山需要一間好似文具佬般包羅萬有兼經濟實惠的文具店，「建議東山再起，開係馬鞍山站嗰兩個商場的話，命運一定改寫」。有網民建議文具佬於馬鞍山人流多及近港鐵站的海栢花園或新港城再開分店，文具佬就回覆說「意見非常中肯，希望之後喺馬鞍山搵到合適嘅地方再開」。也有網民希望文具佬能在沙田、粉嶺開分店 。有留言則關注其他分店的業務，「愉景新城個場都好靜，好擔心都捱唔住」。

不過，另一個好消息是文具佬屯門分店剛於日前開張。

▲ 文具佬生活百貨屯門店日前開張。

文具佬馬鞍山店：

地址：馬鞍山保泰街16號We Go Mall 3樓303號舖

營業時間：10:00 - 22:00

We Go Mall位置及穿梭巴士時間表：

資料來源︰文具佬官網、Facebook@文具佬生活百貨Stationery Lo、We Go Mall官網

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