周末好去處｜愛協「Fit for Paws」推行人寵運動 健身達人以瑜伽宣揚領養

科學證明寵物在一定程度上有助其主人達至更快樂、更健康的生活方式。為了與運動及健身社群中熱愛動物人士,慶祝人寵物奇妙連繫並推廣「領養代替購買」,香港愛護動物協會(愛協)推出「Fit for Paws」籌款活動。

愛協與寵物友善的健身室,以及熱愛動物的私人教練和運動導師合作,於4月至6月推出一系列慈善運動及健身活動,包括狗狗友善的跑步會、遠足、伏地挺身,以及團體課程試堂等。所有活動收益將用於支持愛協的動物福利計劃,幫助有需要的動物。

來自倫敦的著名製作人及攝影師Dino Busch更義務拍攝活動宣傳相片集,為是次參與籌款的健身及愛護動物人士拍照。參與拍攝的知名人士包括Nike菁英教練Utah Lee、REP健身教練Lynus Woo、MiU Training Hub主教練Kim Iu與Zumba培訓講師George KC Iu,以及馬拉松選手 Nicky Inge等。他們的寵物及愛協的待家動物亦參與了相片拍攝。

除了可參加一系列的運動及健身活動,公眾還可以透過購買由Oh My Ink!設計的限量版「Fit for Paws」長效紋身貼紙以示支持。紋身貼紙20%的收益亦將撥捐愛協,支持其動物福利工作。參加者可以透過捐款在「Fit for Paws」活動中獲得限量版長效紋身貼紙,藉此籌集資金,支持愛護動物協會的動物福利工作。本次活動限量提供 500 張貼紙。

為支持 SPCA「Fit for Paws」活動,YM 將聯同大使 Utah Lee 以及 Philippa Ho 本周六於中環H Queen's 16樓帶來一場高強度鍛鍊。如下:

2:30 – 3:30pm HIIT 瑜珈

活動首 20 分鐘,透過瑜伽流動式練習(Yoga Flow)喚醒身體。接下來 20 分鐘,高強度間歇訓練(HIIT)可提升心跳率,增強耐力。最後 20 分鐘,進行伸展運動,幫助肌肉放鬆和恢復。

4:00pm – 5:00pm 舞蹈與瑜伽流

首 20 分鐘,以瑜伽流動式練習(Yoga Flow)作暖身。然後 30 分鐘的動感燃脂舞(Cardio Dance),跟隨流行音樂節奏,提高心跳率,增強耐力。最後 10 分鐘,將進行伸展運動,幫助身體回復平衡。

