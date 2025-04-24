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謝霆鋒演唱會︱謝霆鋒預錄港鐵廣播　為宋皇臺站啟德站乘客聲音導航

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撰文： 文體藝online

發布時間： 32 分鐘前

最後更新： 29 分鐘前

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謝霆鋒預錄港鐵廣播，為宋皇臺站啟德站乘客聲音導航。

【謝霆鋒 / 演唱會 / 港鐵】相隔上次演唱會25年，謝霆鋒終於開個唱，《謝霆鋒進化演唱會》將於今晚（4月24日）在啟德主場館開鑼。

此外，今日乘搭港鐵往啟德園更有驚喜，月台有霆鋒把聲，有歌迷開心到在車廂中失控大叫；有人為此再坐多一轉，希望錄得霆鋒聲音，港鐵頓變成歌迷會派對。

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謝霆鋒演唱會︱連散場時段廣播藏驚喜

港鐵月台突然傳來「鋒聲」，原來早前港鐵吉祥物「鐵仔」在官方IG公開召喚霆鋒，稱：「邀請霆鋒喺啟德站同大家say個hi？」歌迷即留言轟炸式助攻激烈敲碗，有fans乘機深情表白，稱：「由細到宜（而）家都一直好鍾意你」

此外亦有歌迷點唱稱：「好想你唱《如果只得一星期》」，又有歌迷搞笑問到：「霆鋒係咪會睇到㗎⋯⋯」終以誠意打動霆鋒，秘密預錄站內廣播。

由今日（4月24日）起至本月27日，宋皇臺站與啟德站將隨機觸發彩蛋式廣播，霆鋒親聲引航：「記住係D出口 順住人群唔好《逆行》 咁就唔會遲到啦！」就連散場時段都暗藏驚喜：「大家唔使急 下班車好快到 快啲返去休息喇！」化身「人肉導航」。

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