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胃癌丨相識11日即閃婚男子陪伴再婚太太抗癌5年　36歲女子終不敵胃癌天人永隔

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 40 分鐘前

最後更新： 28 分鐘前

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【胃癌/症狀】去年曾獲偶像張韶涵於演唱會上打氣、內地抗癌網紅「玲寶」抗癌5年，終在4月18日不敵癌魔病逝，年僅36歲。其二婚丈夫事後於網上證實死訊，並留言「我知道你盡力了」。

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Sick問識答
Sick問識答｜濕疹肌須慎用類固醇　醫生教早午晚護膚保濕妙法

綜合內地傳媒報道，「玲寶」原名蔡玲，於內地經營服裝店。曾離婚的她於2018年與僅相識11天的第二任丈夫閃婚，她亦於翌年迎來幸福結晶，成功誕下一子。正當她以為一切向好之際，她於2021年卻確診胃癌晚期，並需進行緊急手術，將胃和左側卵巢全部切除。手術後，她曾接受了12次化療和20次電療，亦嘗試接受免疫針療法。儘管她已積極治療，不幸的是，她2024年再檢查時再發現癌細胞已擴散到其他器官。

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雖然身患重疾，不過蔡玲卻一直保持正面樂觀的心態，抗癌期間她於抖音開設帳號，不但經常與網民分享她患癌及抗癌的心嘔歷程，更不時大曬與丈夫恩愛片段。在玲寶的帳號眾多影片中不時見到其丈夫身影，可見她患癌5年，她丈夫始終不離不棄陪伴太太左右，甚至在她最後的日子裡，依然用心照顧太太。

玲寶的抗癌故事，更打動了她的偶像張韶涵，因此在去年的演唱會上，張韶涵更在台上當眾呼籲粉絲們為玲寶打氣，給她正能量。

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不幸的是，4月18號下午，玲寶丈夫上載了她的病床上最後身影，並留言:

這是玲寶跟大家說再見了，不，是再也不見！

胃癌｜胃癌8大高危因素

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癌症殺手｜預防胃癌護胃4招

想要預防胃癌，中山大學腫瘤防治中心胃外科副主任李元方醫生拆解以下護胃4招：

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