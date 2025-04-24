奪命提示｜官方最新宣傳曝「終極Big Boss」另有其人　監製文偉鴻親揭兩大重要貼士

【奪命提示 / 大結局 / Big Boss】《奪命提示》明晚（25日）八點半播出大結局，「全城競猜Big Boss」向來是監製文偉鴻（Jazz）劇集特色，由《使徒行者》的錢瑞安、《城寨英雄》的楊竹鑾、《鐵拳英雄》的路向東，去到《超能使者》的威仔，Big Boss競猜之路均是「反轉再反轉」。

不過去到對上一部《隱形戰隊》的匡勝天，Jazz忽然「反傳統」在劇集宣傳前期已將展鵬Big Boss揭盅，並反過來以張力十足的警匪鬥智角力劇情，以及展鵬出神入化的演技，吸引觀眾追看。

來到《奪命提示》，Jazz再度回歸「Big Boss競猜」套路，而由劇集開播第三星期開始，Julie是誰一直是網絡熱討話題；但隨著嫌疑人張國強、林子善等先後下車，焦點便集中在大反派「狐狸頭」謝東閔身上！

奪命提示｜謝東閔慘死再掀終極Big Boss熱討 林子善1原因頂替張國強成嫌疑人

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奪命提示｜官方最新宣傳曝「終極Big Boss」另有其人

正當大家以為謝東閔會暴走到最後之際，無綫官方社交網今日發布了一張資訊量極豐富的宣傳照，以及最新一條搶先看預告片。

先說宣傳照，是一張Jazz與疑似終極Big Boss的合照，若細心留意，終極Big Boss的面具是老虎之餘，手上拿著的狐狸面具更是謝東閔之前一直戴著的，意味著謝東閔之上應該「天外有天」，終極Big Boss之謎似乎尚未解開！

至於在搶先看預告片中，隨著「新一輪嘅奪命遊戲即將開始」這句對白，片段先後展示了終極Big Boss的背影、嘴部及手部特寫；「老虎面具Big Boss」的手除有明顯被火燒過的痕跡，還有極其華麗誇張的戒指裝飾。

▲ 官方最新宣傳曝「終極Big Boss」另有其人，監製親揭兩大重要貼士。

奪命提示｜Big Boss兩大重要貼士

官方今日突然投出「再有終極Big Boss」震撼彈，令不少網民再度開啟查案Mode，有細心網民留意到，在第一集劇情中，姜姐在天台拿著電話詢問Julie誰是殺死其女UC真兇時，Julie回了一句「等朕Check吓」，並認為這可能意味著陳豪將驚喜客串《奪命提示》Big Boss。

對於網上對終極Big Boss的種種揣測，監製Jazz接受TVB.COM訪問時給出兩大重要貼士，他大方透露終極Big Boss是視帝級人馬，而且之前亦未曾在Jazz的作品中飾演過奸角。

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