  • 29°C
香港時間：2025424日 (四) 13:35

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 關稅戰 謝霆鋒演唱會 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

奪命提示｜官方最新宣傳曝「終極Big Boss」另有其人　監製文偉鴻親揭兩大重要貼士

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 36 分鐘前

最後更新： 30 分鐘前

分享：

分享：

熱門 關稅戰 謝霆鋒演唱會 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

官方最新宣傳曝「終極Big Boss」另有其人，監製親揭兩大重要貼士。

【奪命提示 / 大結局 / Big Boss】《奪命提示》明晚（25日）八點半播出大結局，「全城競猜Big Boss」向來是監製文偉鴻（Jazz）劇集特色，由《使徒行者》的錢瑞安、《城寨英雄》的楊竹鑾、《鐵拳英雄》的路向東，去到《超能使者》的威仔，Big Boss競猜之路均是「反轉再反轉」。

不過去到對上一部《隱形戰隊》的匡勝天，Jazz忽然「反傳統」在劇集宣傳前期已將展鵬Big Boss揭盅，並反過來以張力十足的警匪鬥智角力劇情，以及展鵬出神入化的演技，吸引觀眾追看。

來到《奪命提示》，Jazz再度回歸「Big Boss競猜」套路，而由劇集開播第三星期開始，Julie是誰一直是網絡熱討話題；但隨著嫌疑人張國強、林子善等先後下車，焦點便集中在大反派「狐狸頭」謝東閔身上！

奪命提示｜謝東閔慘死再掀終極Big Boss熱討　林子善1原因頂替張國強成嫌疑人

點擊圖片放大
+3
+2

奪命提示｜官方最新宣傳曝「終極Big Boss」另有其人

正當大家以為謝東閔會暴走到最後之際，無綫官方社交網今日發布了一張資訊量極豐富的宣傳照，以及最新一條搶先看預告片

先說宣傳照，是一張Jazz與疑似終極Big Boss的合照，若細心留意，終極Big Boss的面具是老虎之餘，手上拿著的狐狸面具更是謝東閔之前一直戴著的，意味著謝東閔之上應該「天外有天」，終極Big Boss之謎似乎尚未解開！

至於在搶先看預告片中，隨著「新一輪嘅奪命遊戲即將開始」這句對白，片段先後展示了終極Big Boss的背影、嘴部及手部特寫；「老虎面具Big Boss」的手除有明顯被火燒過的痕跡，還有極其華麗誇張的戒指裝飾。

官方最新宣傳曝「終極Big Boss」另有其人，監製親揭兩大重要貼士。

奪命提示｜Big Boss兩大重要貼士

官方今日突然投出「再有終極Big Boss」震撼彈，令不少網民再度開啟查案Mode，有細心網民留意到，在第一集劇情中，姜姐在天台拿著電話詢問Julie誰是殺死其女UC真兇時，Julie回了一句「等朕Check吓」，並認為這可能意味著陳豪將驚喜客串《奪命提示》Big Boss。

對於網上對終極Big Boss的種種揣測，監製Jazz接受TVB.COM訪問時給出兩大重要貼士，他大方透露終極Big Boss是視帝級人馬，而且之前亦未曾在Jazz的作品中飾演過奸角。

奪命提示︱ 張國強林子善被懷疑是Julie　陳山聰脅持阿Moon嫌疑升級

奪命提示︱張彥博改乖仔形象演「白髮奸角」　為角色激減17磅留後遺症

奪命提示︱「子瑜」與視帝張振朗鬥喊零怯場　童星鍾嘉佑入行契機因疫情拍片

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
健身教練爸爸｜林子善爆太太不滿女兒小一面試表現　呷醋愛女擁抱男同學：我是她男友！

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

奪命提示︱「子瑜」與視帝張振朗鬥喊零怯場　童星鍾嘉佑入行契機因疫情拍片
19:46 2025/04/08
奪命提示︱「子瑜」與視帝張振朗鬥喊零怯場　童星鍾嘉佑入行契機因疫情拍片
麻甩媽咪︱余香凝去年歷小產傷痛　當媽媽後變細膽：擔心子女失去自己
21:31 2025/04/14
麻甩媽咪︱余香凝去年歷小產傷痛　當媽媽後變細膽：擔心子女失去自己
麻甩媽咪︱暖男黃德斌外表粗獷內心柔情　曾患抑鬱感恩老婆扶持走出情緒低谷
00:07 2025/04/16
麻甩媽咪︱暖男黃德斌外表粗獷內心柔情　曾患抑鬱感恩老婆扶持走出情緒低谷
麻甩媽咪｜余香凝與小演員王瑋程擦出火花派洋蔥　演虐心母子情騷影后功力感動觀眾
15:56 2025/04/23
麻甩媽咪｜余香凝與小演員王瑋程擦出火花派洋蔥　演虐心母子情騷影后功力感動觀眾
奪命提示︱劉穎鏇成TVB新一代打女　Tiffany背肌腹肌再進化竟全靠食多咗飯？
00:31 2025/03/18
奪命提示︱劉穎鏇成TVB新一代打女　Tiffany背肌腹肌再進化竟全靠食多咗飯？

你可能感興趣

奪命提示︱「子瑜」與視帝張振朗鬥喊零怯場　童星鍾嘉佑入行契機因疫情拍片
19:46 2025/04/08
奪命提示︱「子瑜」與視帝張振朗鬥喊零怯場　童星鍾嘉佑入行契機因疫情拍片
麻甩媽咪︱余香凝去年歷小產傷痛　當媽媽後變細膽：擔心子女失去自己
21:31 2025/04/14
麻甩媽咪︱余香凝去年歷小產傷痛　當媽媽後變細膽：擔心子女失去自己
麻甩媽咪︱暖男黃德斌外表粗獷內心柔情　曾患抑鬱感恩老婆扶持走出情緒低谷
00:07 2025/04/16
麻甩媽咪︱暖男黃德斌外表粗獷內心柔情　曾患抑鬱感恩老婆扶持走出情緒低谷
奪命提示 監製 網絡熱話 TVB 動作片 電視劇 娛樂行業

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（04月24日 時間12:05）
急症室最長等候時間（04月24日 時間12:05）
飲食攻略｜每日煮1款魚助「變聰明」　毒物專家養出2名醫科兒　忌1種煮法令營養流失
飲食攻略｜每日煮1款魚助「變聰明」　毒物專家養出2名醫科兒　忌1種煮法令營養流失
楊文蔚結婚︱跳高女神童年坎坷住劏房做街童　讀女拔入港大好勝心助破港績
楊文蔚結婚︱跳高女神童年坎坷住劏房做街童　讀女拔入港大好勝心助破港績
乳癌｜一年逾5200人中招　食錯3種油恐誘「最惡乳癌」　這種健康油少食為妙【附預防乳癌飲食貼士】
乳癌｜一年逾5200人中招　食錯3種油恐誘「最惡乳癌」　這種健康油少食為妙【附預防乳癌飲食貼士】
永野芽郁田中圭不倫戀︱永野芽郁被指偷食人夫再劈腿韓星　田中圭回應暖昧：一切都結束了
永野芽郁田中圭不倫戀︱永野芽郁被指偷食人夫再劈腿韓星　田中圭回應暖昧：一切都結束了