地震海嘯｜2025年太陰化忌易有海嘯地震　命理師警告8大危險日勿去旅行

2025年尚未過半，多個地方頻頻發生地震，台灣命理師在節目中指，今年「太陰化忌」影響，容易引發災難，尤其下半年更有可能會發生海嘯、海底地震等，提醒大家出外旅遊要避開8個時段，以免遇上地震！

地震海嘯｜命理師預測下半年易有海嘯地震

命理師簡少年早前在《命運好好玩》節目中表示，2025年是「太陰化忌」，會出現與「土地」、「水」、「女性」相關的災難問題，與2024年「太陽化忌」容易引發航空事故有所不同。他又指今年主要是受到月亮引力引發連鎖效應，今年出現的兩次血月，加劇了潮汐與海底變動，容易引發地殼變動，大幅提升地震與海嘯的風險。他更預測7月是關鍵時間，太陽滋暴加地殼影響，同時間引發震動。

據《黃帝內經》「歲金不及炎火乃行。金不及。夏有光顯鬱蒸之令。則冬有嚴凝整肅之應」，簡少年指「金不及」預視上半年流行與肺、腸相關的傳染病，下半年則轉為出現「水厄」，海嘯與地震的風險會提高，特別要注意的是7至9月的時間。

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地震海嘯｜呢8個時段避免旅行忌搭船

他又提醒，市民可以觀測2025年的滿月時間，滿月前後2天容易發生災難，「大家如果要出外旅遊要避開這些時段，尤其不要搭船」，以下為2025年滿月時間：

5月13日：00:56

6月11日：15:44

7月11日：04:37

8月9日：15:55

9月8日：02:09（血月）

10月7日：11:48（超級月亮）

11月5日：21:19（超級月亮）

12月5日：07:14（超級月亮）

簡少年指如果無法避開這些時間，他建議可無法避免參拜與水有關看守護神如媽祖、玄天上帝或「太陰娘娘」。

近日各地頻繁出現地震，要減少自然災害帶來的傷亡，就要加強防災意識，長備緊急避難包，以備不時之需，不過緊急避難包內要放甚麼物品？專家教路要放6大物品！

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同場加映：2025預言｜日本漫畫家11大預言應驗7.5個 2025恐發生超級地震波及香港？

日本預言漫畫家竜樹諒（Tatsuki Ryo）於1999年出版的漫畫《我所看見的未來》，也曾提及關於2025年的預言，指今年7月5日，日本會發生毁滅級地震，引發的海潚更會波及香港及台灣。該漫畫《我所看見的未來》當中講述了11個預知夢，其中更有7.5個經已應驗，引起人們討論！

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