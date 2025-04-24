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凍齡女神｜重現韓劇《宮》經典造型　40歲尹恩惠最新外貌震驚網民

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 17 分鐘前

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現年40歲的韓國女星尹恩惠近日重現韓劇《宮》經典造型，外貌震驚網民。

【尹恩惠/ 宮/ 凍齡女神/ 整容/ 減肥】現年40歲的韓國女星尹恩惠曾於2006年主演電視劇《宮》，並憑出色的演技實力出名，紅遍亞洲。她近日在網上發布影片，重現劇中經典學生造型，最新外貌引發網民熱議。

最新影片：

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Sick問識答｜濕疹肌須慎用類固醇　醫生教早午晚護膚保濕妙法

尹恩惠15歲時以女團Baby V.O.X成員身分出道，其後於2005年退團，翌年便主演熱爆韓劇《宮》，成功在亞洲打開知名度。她近日在YouTube頻道發布影片，親自嘗試還原劇中角色「申采靜」的妝容與造型，之後又在IG上載照片，寫道：「《宮》！哇～～～召喚申采靜完畢！」

從照片可見，她身穿深藍色制服配紅色格仔裙，分別還原了申采靜上學時紮側髻及孖辮的髮型，並戴上標誌性的紅框眼鏡，又另外拿了劇中男女主角定情的小熊合照，重現19年前的經典回憶。

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影片及帖文發布後，成功引起網民熱議；尹恩惠當年出演《宮》時年僅22歲，如今19年過去，不少人認為其外貌十分凍齡，紛紛留言驚呼「怎麼20年過去了還跟當年一樣！」、「這不是20年前的影片嗎？只有我變老了」、「真的一點都沒變」、「還是很漂亮」、「20年後，姐姐還是申彩靜」。

更多相關報道：【整容疑雲】韓劇女星尹恩惠被傳過度整容　嘴角蘋果肌連成一線笑到變小丑

同場加映｜曾被指嘴角蘋果肌連成一線

尹恩惠數年前經歷服裝設計比賽抄襲風波後，人氣明顯下降，近年熒幕演出減產，改為活躍在YouTube、IG等平台分享日常。不過她曾在2021年曬出幾張照片，當時就被網民質疑整容過度。

她在當時的帖文上寫道：「祝你度過愉快的一天。」從幾張照片中可見，尹恩惠衣著打扮一樣，有一些是沒有表情的全身相，也有一張是大寫近鏡相。值得留意的是，她笑起來時嘴角皺紋和蘋果肌異常顯眼，幾乎是連成一線，笑容僵硬。

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細看其外貌變化，其實她早年復出主演電視劇《心動警報》時，已被評價外貌與以往有差別。有網民認為她的兩頰蘋果肌位置相當不自然，笑起來時嘴角好像縫起來，更有人認為她的笑靨看起來像小丑。然而，也有部分支持者認為她依然保養得很好，並大讚她和以前變化不大：「還是很漂亮！」亦有人認為她的狀態不錯，只是比過往胖了一點。

同場加映｜尹恩惠公開私藏減肥菜單　男子3餐照跟10日激減15磅

尹恩惠曾於2023年在YouTube頻道上載一部題為「3餐都吃也能減7公斤，可以快速瘦身的10天減肥秘方大公開」的影片，並找來一男一女兩位嘉賓來進行為期10天的挑戰。她在影片中詳細介紹了10天裡每日三餐的食譜和煮食方法，同時她也親自為嘉賓料理3餐，一起見證減肥效果。

她還在影片中提到，若按照10天快速減肥菜單進行飲食，還需要遵守以下4點：

1.選擇16個小時的空腹時間，三餐的就餐時間分為12時30分/16時30分/20時30分

2.早上起來後一定要飲用一包乳酸菌

3.進食第一餐前10-15分鐘一定要喝一個紙杯分量的胡蘿蔔汁或ABC果汁

4.喝冰美式或熱美式時放一勺MCT油

她表示，10天快速減肥法需要配合空腹時間、菜單、喝2L水、運動和睡眠時間以保證更加良好的減肥效果。

10天快速減肥菜單

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尹恩惠的10日減肥菜單中包含了椰菜花炒飯、紫菜包飯，沙律、牛油果拌飯、蝦仁炒飯、豆腐芝士煎餅、墨西哥捲餅、青菜豆腐麵、麥片、貝果等多款菜式，兩位嘉賓幾乎每餐都清盤，可以感受到他們吃得豐富又滿足。

10天過後，兩位嘉賓上稱檢視最終的減肥成果，其中女嘉賓由原來的60.6公斤（約134磅）減到57.5公斤（約127磅），而男嘉賓更從原本的101公斤（約222.7磅）直減7公斤（約15磅），變成最後的94公斤（約207磅），不禁讓大家驚嘆減肥效果之大，甚至尹恩惠也直言男嘉賓「你的肚子真的變瘦了」。

挑戰的最後，尹恩惠提問了兩位嘉賓這10天的快速減肥計劃給自己帶來了什麽好處，男生表示「早上起床真的很容易」，而女生也指出「我感覺疲憊感真的消失了很多，吃完後也不會覺得睏，而且身上的浮腫也消失了很多，甚至人們都認為我瘦了4到5公斤。」

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