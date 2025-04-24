白居二2024｜「白居二」青年計劃申請佔逾8成　黃碧如指反映青年對資助房屋需求懇切

白表居屋第二市場計劃（白居二）2024，計劃配額大幅增加至6000個，今早（24日）進行攪珠，首10個號碼依次為49、35、39、85、77、76、32、21、38、24。

房委會資助出售房屋小組委員會主席黃碧如指，是次申請反應熱烈，累計收到超過3.4萬宗紙本及網上申請，超額申請約5倍。其中逾8成屬於「青年計劃」申請，反映青年申請者對資助房屋的需求懇切。

黃碧如表示，今期「白居二2024」的配額大幅增加1500個至6000個，新增的1500個配額為「青年計劃（白居二）」配額，全數撥予40歲以下的青年申請者，其餘4500個則屬一般配額。

對於下一期「白居二」會否增加「青年計劃」配額，黃碧如表示，需要視乎市場反應再作檢討。她指，今期「白居二」首輪會先分配4500個一般配額，包括分配予青年計劃申請人，未獲分配的申請人則會落入次輪分配，重申並非只有1500名青年申請者可獲安排編配。

有指今期申請數字較去年的7.2萬宗少，黃碧如解釋指，今期是首次把資助出售房屋及「白居二」申請分開，若與往年直接比較不太合適，但亦承認數字上有所減少，認為與眾多因素有關，包括市場氣氛、個人負擔能力、利率走勢等，又指全球經濟及地緣政治或多或少會有影響，始終買樓是人生大事，市民需審慎考慮，但住屋仍是剛性需求。

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