兒童遇溺︱男星8歲細女酒店泳池遇溺無人發現　老婆嚇壞急跳水救人：我撈起她！

【兒童遇溺/兒童健康】台灣男星阿翔於2011年與老婆Grace結婚，並育有1子2女，一家5口經常外遊。Grace透露日前帶子女到酒店泳池戲水時，8歲細女不慎溺水，嚇得Grace趕急跳水救人，並撈起女兒到泳池邊，幸好搶救及時，女兒並無大礙，令她有感而發：「孩子的平安，就是媽媽最大的奢侈品了！」

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兒童遇溺︱細女重心不穩倒頭栽進水裡遇溺

Grace於社交平台表示，日前帶仔女到有泳池的酒店住宿，泳池水深110厘米，小朋友戴著泳圈玩得很興奮，豈料細女蕾蕾一個重心不穩，整個人倒頭栽進水裡，泳圈卡在腰，她完全翻不過來，姐姐正跟媽咪聊天，哥哥就在旁邊游水，完全沒人發現妹妹遇溺！

直至Grace目睹這幕，才驚覺大事不妙：「看到她在水裡像個被困住的小氣球拚命扭，我腦袋瞬間空白，鞋沒脫、褲沒拉，直接整個人跳進去！牛仔褲＋球鞋泡水的感覺？我現在還記憶深刻，腳跟腳底板瞬間斷交，像踩在不真實的海綿上，只想著：她還沒嗆到水、祈禱千萬沒事就好。」

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兒童遇溺︱男星太太急跳水救女

最終Grace把蕾蕾撈起並抱到泳池邊，此時蕾蕾已發抖，她趕緊確認女兒臉色有否異常、有沒有嗆到水，此時蕾蕾顫抖回覆：「媽媽…太好了⋯我終於在水裡翻跟斗成功了耶！」還笑問Grace怎麼泡在水裡，看起來好可憐，而且可以去考救生員了。

此時Grace終於鬆一口氣，但事後回想起跳水搶救的那一秒，還是感觸良多：「說真的，這世界上沒有哪個媽媽天生就是救生員，我也只是個平常會搞丟錢包、煮飯忘開火的生活白痴，但只要是孩子的事，我們都可以在一秒鐘內全副武裝，從公主變戰士，從笨蛋變超人啊！」

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兒童遇溺︱媽媽：孩子的平安，就是媽媽最大的奢侈品了

Grace又呼籲家長帶小朋友出門玩或玩水要小心，她留言：「意外永遠都真的是一瞬間的事，千萬要小心，孩子即使戴著泳圈，也可能發生危險，溺水是無聲的，它不像電影那樣會喊救命。所以眼睛不要離開水面，轉個身都不行，心也不能鬆懈。」

最後Grace表示，當晚看到蕾蕾沒事，還能笑著跟媽媽說冷笑話，她真真的只想感謝老天、謝謝寶貝：「孩子的平安，就是媽媽最大的奢侈品了。」

兒童遇溺︱溺水黃金救援時間為4至6分鐘

香港政府拯溺員總工會主席鄧子安曾表示，一般來說溺水的人是無力氣呼救，因此家長若看到小朋友在水中「彈下彈下」，就應該立即處理。而溺水的黃金救援時間約在4至6分鐘，溺水時間若太長會傷及腦部，造成長遠影響。他又指出，懂得游泳不代表安全，家長若帶子女游水，最好能夠做到「1對1」。

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