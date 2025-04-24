親子好去處｜日本平面設計年度得獎作品展　PMQ X JAGDA 首推親子活動

日本平面設計展GRAPHIC DESIGN IN JAPAN 2024（Hong Kong Edition）將於4月25日至5月11日在PMQ元創方舉行，展覽除展出逾300件日本設計大師得獎作品，並邀得日本人氣設計師植原亮輔、關本明子與矢後直規等出席分享。

由日本平面設計協會JAGDA 出版的設計年鑑《GRAPHIC DESIGN IN JAPAN 2024》，輯錄由 JAGDA 評審團隊所評選的年度佳作，從 2,055 件作品中選出 568 件設計收錄其中，並於展覽中展出超過 300 件作品。

參觀者能一次飽覽JAGDA 賞10個界別的得獎作，包括影片、數碼媒體、書籍設計、新聞和雜誌廣告、海報、 包裝、環境和空間設計等。

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今屆活動亮點包括由創意教育項目 PMQ Seed 與日本平面設計協會（JAGDA）首次合作策劃的獨家親子活動「JAGDA Kids」，邀請參加者與知名日本設計師、本地創作者聚首一堂，以「五感」體驗設計的樂趣。

展覽場內更首度增設選物店，限量發售 JAGDA 2024 設計年鑑以及得獎設計精品；無論是設計、藝術文化、還是緊貼日本文化的愛好者，都能在此找到靈感與共鳴！