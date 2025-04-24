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親子好去處｜時代廣場化身繽紛可愛SUPER TOMATO MARKET 打卡換限定禮品

親子好去處

發布時間： 1 小時前

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熱門 關稅戰 謝霆鋒演唱會 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

時代廣場化身繽紛可愛SUPER TOMATO MARKET， 打卡換限定禮品。

【時代廣場/TOMATO MARKET】銅鑼灣時代廣場與日本插畫家トマトマーケット TOMATO MARKET合作，帶來全球首個TOMATO MARKET實體主題裝置。由即日起至6月15日，時代廣場露天廣場化身繽紛可愛的《SUPER TOMATO MARKET》巨型超市，將TOMATO MARKET創作的角色與各種超市主題雜貨直送到港，為今個夏日增添無限活力！時代廣場更精心為Team Times會員準備了獨家小遊戲，只需在時代廣場各處搜尋7款隱藏超市食材貼紙，即有機會換領時代廣場x トマトマーケットTOMATO MARKET《SUPER TOMATO MARKET》限定禮品及商戶禮遇！

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校長專訪｜做社工見盡「邊青」堅持辦講座教學生追夢　愛官校長：成長比成績重要

時代廣場｜可愛SUPER TOMATO MARKET 誓掀打卡潮    

日本東京插畫家トマトマーケット (TOMATO MARKET) 以可愛的動物插畫和超市主題創作聞名，靈感源於對日常生活的熱愛，將超市元素融入作品，呈現溫暖而趣味盎然的風格，並擅長運用鮮豔柔和的色彩，為插畫增添輕鬆愉悅的氛圍。

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是次進駐時代廣場的《SUPER TOMATO MARKET》是插畫家TOMATO MARKET的全球首個創意裝置展覽，精心呈現一個可愛復古的超級市場，更有「小熊」與「小蟹」聯同一眾動物及食品朋友與你一同逛超市！

是次進駐時代廣場的《SUPER TOMATO MARKET》是插畫家TOMATO MARKET的全球首個創意裝置展覽。

站在《SUPER TOMATO MARKET》的門前，已感受到其繽紛可愛的魅力，三色相間的店名在芥末黃色的主色調襯托下更顯活力，配搭相同三色調的簷篷，帶點復古風格！門口兩旁飾有兩款巨型的雜貨海報，而主角「小熊」不但親身上陣，更施展渾身解數，一時熊抱巨型蕃茄，一時穿上乳牛服飾推銷MOO MOO牛奶，可愛得令人尖叫！

不要錯過和主角「小熊」兩款海報合照。

進入超市後記得來一個華麗轉身，才不會錯過主角「小熊」的另外兩款海報 ── 左邊「小熊」化身小烘焙師，推銷曲奇；而右邊「小熊」則正享受着一杯新鮮沖調的咖啡，為「Bear Blend」咖啡豆造勢，搞笑又俏皮！四款海報各有特色，大家記得打卡儲齊！

走進《SUPER TOMATO MARKET》，將看到一面放滿各式雜貨的巨型貨架牆。

繼續走進《SUPER TOMATO MARKET》，將看到一面放滿各式雜貨的巨型貨架牆，餅乾、早餐穀物、罐頭、果醬等等，應有盡有！除了「小熊」外，另一主角「小蟹」亦聯同動物好友駐守在此，大家記得把握機會與每位見面拍照！

沿藍白相間的地磚往前走，將來到《SUPER TOMATO MARKET》的收銀處。

沿著藍白相間的地磚繼續往前走，將來到《SUPER TOMATO MARKET》的收銀處，瘋狂購物後，大家跟隨「小熊」的帶領，一眾食物和貨品乖巧有序地排著隊，情境非常可愛，大家務必要拍下這精彩的一幕！

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時代廣場｜Team Times會員App 玩遊戲換限定禮品

時代廣場亦精心準備了獨家互動小遊戲，只要免費登記成為Team Times會員，並下載時代廣場手機應用程式，即可參與遊戲！由即日起至5月14日期間，在時代廣場各處搜尋7款隱藏超市食材貼紙，並透過時代廣場手機應用程式輸入搜尋到的文字，即有機會換領時代廣場x トマトマーケットTOMATO MARKET《SUPER TOMATO MARKET》限定禮品及商戶禮遇！集齊7款食材更可換領HK$50兒童用品及甜品電子優惠券乙張。

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Team Times會員獨家App互動小遊戲及禮品
日期任務可換領
17/4 – 30/4每收集1個貼紙商戶禮遇或TOMATO MARKET限定貼紙*
1/5 – 14/5商戶禮遇或 TOMATO MARKET限定明信片*
每期收集全部7個貼紙*大獎：HK$50兒童用品及甜品電子現金券x1

每日獎賞數量有限，先到先得，換完即止。

*必須於獲得電子換領券當天即日換領獎品。受有關細則及條款約束。

 

《SUPER TOMATO MARKET》@Times Square

日期︰即日起至6月15日

時間︰上午10時至晚上10時

地點︰銅鑼灣時代廣場露天廣場

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欄名 : 親子好去處

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