詐騙網站｜騙徒偽造大新、創興、Alipay欺詐網站　金管局籲巿民提高警覺

香港金融管理局（金管局）呼籲市民提高警覺，留意3個關於欺詐網站的新聞稿，分別來自大新銀行、創興銀行所發出關於欺詐網站及網上銀行登入畫面的新聞稿；以及由Alipay Financial Services (HK) Limited所發出關於欺詐網站的新聞稿。

有關銀行及儲值支付工具持牌人已向金管局匯報事件。連接至該新聞稿的超連結已上載於金管局網站。

大新銀行列出欺詐網站網址hxxp://206[.]238[.]6[.]107

hxxps://th-auto[.]cn

hxxp://206[.]238[.]6[.]93

hxxp://206[.]238[.]2[.]96

hxxp://206[.]238[.]7[.]110

hxxp://xinshi[.]paodao58[.]com

hxxp://yuhuatai[.]huaxue6[.]com



創興銀行列出欺詐流動應用程式網址hxxps://carousell-hk[.]pikalla[.]shop/login/304QQ817TM449T5414280

hxxps://carousell-hk[.]pikalla[.]shop/login/177YP617VO449X5471939

hxxps://carousell-hk[.]pikalla[.]shop/login/298YK717MJ451Q4159471

hxxps://carousell-hk[.]pikalla[.]shop/login/330HO717PP451O4207348



Alipay持牌人列出欺詐網站網址

https://alipaiyhk[.]online/hk

https://fet-woxx[.]online/hk

金管局提醒公眾，銀行不會透過短訊或電郵超連結，引領他們到其網站進行交易，更不會以電話、電郵及手機短訊（包括以超連結方式），要求客戶提供任何敏感的個人資料（包括登入密碼和一次性密碼）。

任何人士若曾向該網站或登入畫面提供其個人資料，或曾透過該網站或登入畫面進行任何交易，應利用有關新聞稿中的聯絡資料，聯絡有關銀行及聯絡香港警務處刑事總部資訊中心。

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