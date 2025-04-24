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詐騙網站｜騙徒偽造大新、創興、Alipay欺詐網站　金管局籲巿民提高警覺

港聞

發布時間： 1 小時前

最後更新： 55 分鐘前

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熱門 關稅戰 謝霆鋒演唱會 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

金管局提醒公眾，銀行不會透過短訊或電郵超連結，引領用戶到其網站進行交易。（資料圖片）

香港金融管理局（金管局）呼籲市民提高警覺，留意3個關於欺詐網站的新聞稿，分別來自大新銀行、創興銀行所發出關於欺詐網站及網上銀行登入畫面的新聞稿；以及由Alipay Financial Services (HK) Limited所發出關於欺詐網站的新聞稿。

有關銀行及儲值支付工具持牌人已向金管局匯報事件。連接至該新聞稿的超連結已上載於金管局網站。

大新銀行列出欺詐網站網址hxxp://206[.]238[.]6[.]107
hxxps://th-auto[.]cn
hxxp://206[.]238[.]6[.]93
hxxp://206[.]238[.]2[.]96
hxxp://206[.]238[.]7[.]110
hxxp://xinshi[.]paodao58[.]com
hxxp://yuhuatai[.]huaxue6[.]com

創興銀行列出欺詐流動應用程式網址hxxps://carousell-hk[.]pikalla[.]shop/login/304QQ817TM449T5414280
hxxps://carousell-hk[.]pikalla[.]shop/login/177YP617VO449X5471939
hxxps://carousell-hk[.]pikalla[.]shop/login/298YK717MJ451Q4159471
hxxps://carousell-hk[.]pikalla[.]shop/login/330HO717PP451O4207348

Alipay持牌人列出欺詐網站網址
https://alipaiyhk[.]online/hk
https://fet-woxx[.]online/hk

金管局提醒公眾，銀行不會透過短訊或電郵超連結，引領他們到其網站進行交易，更不會以電話、電郵及手機短訊（包括以超連結方式），要求客戶提供任何敏感的個人資料（包括登入密碼和一次性密碼）。

任何人士若曾向該網站或登入畫面提供其個人資料，或曾透過該網站或登入畫面進行任何交易，應利用有關新聞稿中的聯絡資料，聯絡有關銀行及聯絡香港警務處刑事總部資訊中心。

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