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精英運動員｜科大今年錄取11名運動員創新高　包括亞運金牌得主林新棟

港聞

撰文： 黃小冰

發布時間： 1 小時前

最後更新： 3 分鐘前

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熱門 關稅戰 謝霆鋒演唱會 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

科大今年透過「學生運動員學習支援及入學計劃」錄取11名運動員。（朱永倫攝）

科大今年透過「學生運動員學習支援及入學計劃」錄取11名運動員，包括賽艇運動員、亞運金牌得主林新棟及美食桌球運動員符歡等，人數歷年最高。

新學年將入讀科大工商管理學課程、獲逾10萬獎學金的林新棟坦言，自己為全職運動員，現時重心仍會放在運動方面，暫未決定將來主修科目或未來路向，但提到其中一個想法是希望結合運動與商業，舉例自己的前拍檔現於奧委會工作，奧委會亦有支持啟德體育園發展，包括邀請運動員出席各活動，背後實際涉及與品牌的合作等，需要有商業知識，冀日後學成後可成體育界及商界的橋樑，促成更多合作，為運動員提供更多支持。

他提到，自己賽前每天都要「朝6晚6」訓練，亦不時離港作賽，科大可提供課堂錄影及延長修讀年期等彈性支援，有助平衡訓練及學業，期待涉略新知識之餘，也望未來數年可以享受「U- Life」

棒球運動員莫竣林同學人讀工學士（計算機工程學）（朱永倫攝）

現年18歲、為應屆文憑試考生的符歡，8歲執起桌球杆，15歲成為全職運動員，2023年首奪國際賽事FSR Junior Open冠軍，去年也創港史奪亞洲美式桌球錦標賽個人賽季軍，世界美式桌球總會世界排名躍升至第37位。他指，目標未來5年躋身前10，又相信卓林普及奧蘇利雲等桌球名將來港，利好政府扶持桌球發展。

他新學年將入讀理學士（經濟及金融學）課程，提到自己喜歡讀書，對商科也有濃厚興趣，有信心在數學及會計取得5級或以上成績，冀望日後學業能有好成績，並可在投資銀行工作，亦會繼續如中學般，有比賽就專注訓練，其餘時間專心上課的生活，兼顧好學業及運動，更期待享受大學生活，爭取「上莊」。

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科大本科招生及入學事務署署長劉夢琳指，今年錄取11名運動員，較去年的4名增逾倍，含鈣的運動，包括桌球、劍擊、賽艇、棒球及花樣滑冰等，學生每年最高可獲全額學費減免連同生活津貼的10.45萬元獎學金及海外比賽津貼和贊助等財政資源，學校也在學業上提供彈性安排，如可延長修讀年期、調節每學期的學分負荷及考試時間表等，提供空間及時間與運動員同時追求體育和學術兩方面的成就，而過去幾年錄取的運動員，暫無人申請延長修讀學年。

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