精神健康｜長者社交孤立比率疫後升至45%　學者：受移民潮及老店結業影響【附風險指標】

中文大學分析數據顯示，本港長者的「社交孤立」比率在新冠疫情後仍持續上升，至高達45.1%，學者稱恐令長者死亡風險增加，形容情況值得關注。

賽馬會「無獨有偶」跨代關愛長者計劃委託中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院分析逾千名長者的數據顯示，過去8年在社區生活的65歲以上長者當中，社交孤立比率由2017年至2018年間的41.2%，上升到2023至2024年間的45.1%，比率在疫情過後仍持續上升。

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賽馬會「無獨有偶」跨代關愛長者計劃總監、中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院副院長 (教學) 黃麗儀指，社交孤立是「社交連繫貧乏的狀態，而發展成孤獨感」，對於長者的認知功能、心理健康、生理健康等均有負面影響，甚至會增加死亡風險。

她舉例指，社區長者社交孤立常見於男性、獨居、單身/離婚/喪偶、教育程度低、領取援助、社經地位低，以及慢性病患者等，若家中長者一星期內的外出或聯絡次數少於兩次，便需要留意長者是否為社交孤立。

黃麗儀分析指，本港長者社交孤立比率上升主主因，包括受到新冠疫情及移民潮的雙重影響，令長者習慣長時間待在家中，慢慢變得害羞、內向。她續指，加上近年來經濟下行、社區重建等因素，令不少長者熟悉的老店結業，令長者外出次數減少，她期望2027至2028年經濟慢慢回穩後，令社區建設恢復穩定。

賽馬會「無獨有偶」跨代關愛長者計劃旨在應對長者社交孤立的問題，透過將社交孤立長者與中年義工及大學生配對，並以家訪、電話關懷、社區資源探索及玩《說•好晚年》對話卡牌遊戲等形式，鼓勵長者與社區連繫，提升其能力感及關注其整體健康。截至2025年3月，計劃受惠人數達3,000人，其中包括超過1,200名具社交孤立風險的長者。

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