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文化差異｜後生仔工作後使唔使畀「家用」？　港人與內地朋友傾計「互相驚訝」

熱話

撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

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後生仔工作後使唔使畀「家用」？港人與內地朋友傾計「互相驚訝」。

【貼補家用 / 文化差異】大部分港人工作後便會「約定俗成」地開始為家中貼補家用，惟近日有內地網民與港人朋友聊天時，雙方驚訝於香港竟然要交家用，以及內地竟然不需要，引起網民熱議。

內地網民將此話題發布至小紅書，感慨稱自己不向父母要錢已經「算好的了」，引起兩地網民熱議，部分港網民認為贍養父母是應該的，惟有人分析內地不用貼補家用也算合理。

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文化差異｜後生仔工作後使唔使畀「家用」？

樓主以「是真的嗎」為題發帖，指日前與香港的同學聊天，得知港人工作賺錢後會為家中貼補家用，感嘆「簡直震驚到我了啊」，直言自己工作後不向父母要錢「就算很好了」，遂發帖詢問「香港人真這樣嗎？」。

該帖文被港網民轉載至Threads引起熱議，驚呼「才知道內地竟然不需要！雙方互相驚訝」。

後生仔工作後使唔使畀「家用」？（《開心速遞》劇照）

文化差異｜兩地網民「互相驚訝」：今天才知道……

「是否需要補貼家用」話題引起兩地網民驚訝、熱議，不少內地網民直言除廣東省部分地區外，並無強制要求，「廣東要交㗎，外省就唔知喇」、「我們給不給都行，給了父母會存起來以後給孩子用」、「賺那麼點工資都不夠自己花的，哪有錢給父母」、「一齊住就必須交，我搬出來自己住以後就沒交」、「他們要求我有能力養自己就行，他們自己能管自己」。

而香港網民則認為貼補家用非常必要，不過也有一定壓力，「父母把你養大，贍養父母是應該的」、「我反而驚訝內地不用給父母家用」、「有啲香港人畀家用嘅錢，可能已經係佢哋一個月嘅糧」、「上班後每月被錢父母是家庭責任」、「孝順是本，為什麼不交」、「我今天才知道內地不用給家用」、「已經搬出去住，依然要交家用」。

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文化差異｜拆解2大差異原因

不過，有網民拆解兩地交或不交的原因大致與收入情況及住房，認為差異合理，「內地小孩出來工作就大多會搬走自己住，香港小孩更多是結婚了還住家裡，說是家用不如說是分擔租金、水費、電費」、「1.香港樓價物價非常高，子女長大有收入，住家裡使費都不低，給家用是應該的，咁大仲要父母養咩？2.內地有工作的城市居民大多有退休金，而且很多金額比子女薪水還高，所以形成父母常年補貼子女的社會現象」。

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